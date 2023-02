V. Stoica

Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești a rămas, la finalul anului 2022, cu 179 de cauze nesoluționate, potrivit informațiilor din raportul oficial aferent anului trecut al DNA. În 132 dintre aceste dosare nesoluționate, a fost depăşit termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale, reprezentând o pondere de 73,74% din cauzele rămase în lucru, iar în 108 cauze nesoluţionate este depăşit termenul de 1 an de la prima sesizare.

Comparativ cu anul anterior, numărul actelor de inculpare a rămas același, cu nouă rechizitorii și trei acorduri de recunoaștere a vinovăției, în toate cele 12 acte de sesizare a instanțelor de judecată s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 16 inculpaţi (14 persoane fizice şi 2 persoane juridice). În schimb, în 2021, prin același număr de sesizări ale instanțelor, s-a dispus trimiterea în judecată a 33 inculpaţi, dintre care 30 persoane fizice şi trei persoane juridice.

”Prin rechizitoriile emise s-a reţinut săvârşirea a 17 infracţiuni: 9 – folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene; 3 – luare de mită; 2 – trafic de influenţă; 2 – fals intelectual; 1 – fals în înscrisuri sub semnătură privată. În ceea ce priveşte calitatea persoanei, inculpaţii trimişi în judecată prin rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei au avut următoarele funcţii la data săvârşirii faptelor: deputat – 1; inspectori ANAF – 2; viceprimar comună – 1; şef centru local APIA -1; director exececutiv Direcţia Generală Finanţe Publice – 1; avocat – 1; administratori SC – 3; reprezentant SC – 1; director SC – 1; reprezentant legal asociaţie apicolă -1; şofer – 1.

Pe de altă parte, conform aceleiași surse, în anul 2022 au existat patru hotărâri judecătoreşti prin care s-a dispus achitarea a șase inculpaţi, astfel că ponderea inculpaților achitați din totalul celor trimiși în judecată, conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, este de 43,75%. Tot anul trecut, s-a dispus condamnarea a șase inculpaţi prin șase hotărâri definitive. De remarcat că, în 2022, Serviciul Teritorial Ploieşti şi-a desfăşurat activitatea cu un număr de trei procurori din 7 posturi prevăzute în organigrama serviciului, astfel că reprezentanții DNA concluzionează că ”operativitatea soluţionării dosarelor a fost influenţată de cauze obiective, respectiv deficitul de procurori existent la nivelul Serviciului, volumul mediu fiind în medie de 76 cauze penale soluţionate pentru un procuror şi au rămas, în medie, 89 cauze în lucru pentru un procuror”.