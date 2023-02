N. Dumitrescu

Potrivit datelor statistice ce reflectă activitatea economică pe ultimele luni ale anului 2022, ramurile industrie și construcții se mențin în Prahova la capitolul câștiguri salariale peste media județului. Astfel, așa cum reiese din comunicatul de presă primit de la Direcția Județeană de Statistică Prahova acum două zile, în luna noiembrie 2022, câştigul salarial mediu net din judeţul Prahova a fost de 3.646 lei/salariat, mai mare cu 340 de lei faţă de luna noiembrie 2021, câştiguri salariale peste media judeţului fiind înregistrate în ramurile industrie şi construcţii (3.896 lei/salariat), agricultură, silvicultură și piscicultură (3.681 lei/salariat), iar sub media judeţului în ramura servicii (3.462 lei/salariat). În aceste condiții, după câștigul salarial mediu net, Prahova a ocupat în luna noiembrie 2022 locul 11, pe primele locuri, în luna menționată, fiind București (5.329 lei), Cluj (5.010 lei), Timiş (4.950 lei), Sibiu (4.449 lei), Ilfov (4.203 lei), Iaşi (4.035 lei), Brașov (3.978 lei), Mureș (3.908 lei), Bacău (3.812 lei) și Alba (3.691 lei). La sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, efectivul salariaţilor din judeţul Prahova a fost de 187.362 de persoane, în creștere cu 2.288 de persoane faţă de luna noiembrie 2021. De adăugat faptul că, tot potrivit statisticilor, și în luna octombrie a anului trecut, aceleași ramuri s-au evidențiat, la nivelul județului, la capitolul câștiguri salariale peste media județului. Efectivul salariaţilor din judeţul Prahova, la sfârşitul lunii octombrie 2022, a fost, potrivit aceluiaşi comunicat, de 187.197 de persoane, câştigul salarial mediu net fiind de 3.558 lei/salariat, câştiguri salariale peste media judeţului fiind înregistrate în ramura industrie şi construcţii (3.768 lei/salariat), iar sub media judeţului în ramurile servicii (3.419 lei/salariat), agricultură, silvicultură și piscicultură (3.219 lei/salariat). Conform unei situații valabile la sfârșitul anului trecut, în economia prahoveană, ponderea industriei a fost în proporție de 28%, construcții – 7,18%, comerțul – 48,18%, iar serviciile – 12,66% .

Pe de altă parte, având în vedere faptul că, în domeniul construcțiilor, de la 1 anuarie 2023, salariul minim a fost stabilit la 4.000 de lei, mai mult ca sigur, și în primele luni din 2023 acest domeniu se va menține în Prahova la capitolul câștiguri salariale peste media județului. Mai trebuie spus și faptul că, în lunile octombrie și noiembrie ale anului trecut, rata șomajului în Prahova s-a menținut sub cea înregistrată la nivel național. Concret, rata şomajului în lunile noiembrie și octombrie 2022 a fost de 2,2 %, cea de la nivel naţional fiind de 3,0%. Numărul şomerilor înregistraţi la Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă Prahova la sfârşitul lunii noiembrie 2022 a fost de 5.969 de persoane, din care 2.952 femei, iar în luna octombrie a aceluiași an s-au înregistrat 5.778 de șomeri, din care 2.858 au fost femei.