Prețul plătit: 2 milioane de euro!

V. S.

“Am făcut o reparație istorică! Telecabina Sinaia, unul dintre simbolurile orașului nostru, a reintrat în posesia comunității”, afirmă Vlad Oprea, primarul Orașului Sinaia. Luni, 16 ianuarie, a fost semnat, de către reprezentanții Societății de Transport Public Sinaia, actul de cumpărare prin licitație publică a Telecabinei din oraș, pentru suma de 2 milioane de euro. ”Odată cu preluarea Telecabinei Sinaia și a instalațiilor de transport pe cablu care o deserveau, domeniul schiabil sinăian devine incontestabil, prin numărul de instalații și pârtii, cel mai mare domeniu al sporturilor de iarnă din România și singurul de altitudine”, au transmis reprezentanții Primăriei Sinaia, prin intermediul unui comunicat de presă.

“Cea mai bună veste pe care o puteam da la startul noului sezon de schi, întârziat din cauza condițiilor meteo, este aceea că iubitorii muntelui se vor bucura de toate instalațiile de pe domeniul schiabil sinăian în baza unui singur skipass, care va fi implementat în următoarele câteva zile. Cartela unică va fi valabilă atât la Telecabină și Gondolă, cât și pe toate instalațiile pe care le deservesc – teleschiuri, telescaune și bandă”, spune Vlad Oprea, primarul Orașului Sinaia.

Prin achiziționarea unui skipass, care costă 230 de lei, schiorii vor avea la dispoziție 11 instalații de transport pe cablu (2 telecabine, 2 telegondole, 4 telescaune, 2 teleschiuri și o bandă).

Telecabina dublă spre Cota 1400 a fost construită în 1970 și are o capacitate de transport de 350 persoane/h, lungimea traseului fiind de 2.328 m. Cel de-al doilea traseu pleacă de la Cota 1400 şi ajunge la Cota 2000, având o lungime de 1.945. Telegondola Sinaia are de asemenea 2 tronsoane. Tronsonul 1000-1400 al Gondolei Sinaia pornește din cartierul Furnica, ajungând la Cota 1400. A fost dat în funcțiune în decembrie 2007, are 34 de gondole, fiecare putând transporta cel mult 8 persoane, iar lungimea traseului este de 1312 m. Capacitatea maximă de transport este de 1700 persoane/ oră.

Tronsonul 1400-Cota 2000, Gondola Carp, are 42 de gondole a câte opt locuri, o capacitate de transport de 1.500 persoane/ oră și un traseu cu o lungime de 2.000 de metri. Gondolele sunt prevăzute cu buzunare exterioare pentru așezarea schiurilor și plăcilor de snowboard, mai precizează oficialii locali.

Sursa foto: Mediafax