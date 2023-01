Acuzat cã nu iubeşte oraşul şi locuitorii săi, primarul Andrei Volosevici susţine că Parcul Municipal Vest trebuie să rămână în patrimoniul municipiului

N. Dumitrescu

Deși, în continuare, sunt destule problemele cu care municipiul reședință al județului Prahova se confruntă, între conducerea Primăriei Ploiești, în speță primarul Andrei Volosevici, și cei cu care – până nu demult timp – a făcut echipă, inclusiv din punct de vedere politic, și anume conducerea liberală de la nivel local și județean, continuă contrele și acuzele, de la distanță. După criza termiei, în continuare nerezolvată, în condițiile în care încă mai sunt întreruperi în furnizarea căldurii și a apei calde în apartamentele ploieștenilor din cauza avariilor la rețea, a apărut un nou subiect de ceartă – Parcul Municipal Vest! Iar disputele au apărut după ce, în prima ședință a Consiliului Local Ploiești pe anul acesta, pe ordinea de zi s-au aflat două proiecte de hotărâre pe această temă, vizând transmiterea din domeniul public al municipiului Ploiești în cel al Consiliul Judeţean Prahova a bunurilor aferente Parcului Municipal Vest, dar și a unui teren adiacent, în condițiile în care administrația județeană, mai exact președintele acesteia, Iulian Dumitrescu, a avansat ideea construirii, în parcul menționat, a unei săli polivalente cu 16.000 de locuri, a unui bazin de înot, a unui patinoar și a unui parc tematic. Considerată o inițativă mai mult decât controversată, ca urmare a declarațiilor apărute în spațiul public, inclusiv pe paginile de socializare ale unor aleși locali și parlamentari prahoveni, proiectele menționate au fost retrase de pe ordinea de zi a ședinței, chiar la propunerea unora dintre inițiatori. Dar, disputele pe acest subiect continuă, în minivacanța de 24 ianuarie, pe paginile proprii de facebook ale primarului Andrei Volosevici și Robertei Anastase apărând o serie de opinii, diferite, pe această temă, ieri, edilul ploieștean organizând și o întâlnire cu presa, tot pe tema Parcului Municipal Vest. Îmbrăcat într-un tricou pe care scria ”Dumitrescule, Parcul Vest este al ploieștenilor”- amintind de ținuta, din vara trecută, adaptată crizei apei calde, când a purtat un tricou pe care scria ”Dumitrescule, dă drumul la apă caldă!” – primarul Andrei Volosevici a ținut să declare că în privința Parcului Municipal Vest Ploiești cea mai bună propunere este ca investițiile anunțate de administrația județeană să se realizeze în parteneriat cu administrația ploieșteană, și nu prin transferul bunurilor și al terenului. Mai mult decât atât, în cazul în care, totuși, proiectul va fi aprobat, acesta este hotărât să lupte ”până la capăt”, urmând să solicite inclusiv Instituției Prefectului Prahova ca proiectul să fie atacat în instanță. Cât privește acuzele aduse la adresa sa, pe aceeaşi temă, de către senatorul Roberta Anastase, președintele Organizației Ploiești a PNL, Andrei Volosevici, le-a caracterizat drept… ”jenante”.

Ieri, la întâlnirea cu presa, primarul Andrei Volosevici a declarat că, din start, nu va fi de acord cu preluarea, de către Consiliul Județean Prahova, a Parcului Municipal Vest. ”Nu sunt de acord cu această inițiativă, parcul trebuie să rămână în patrimoniul orașului, al ploieștenilor. Acest lucru a plecat de la poeziile, poveștile spuse, probabil între două avioane, unor concilieri locali, de către președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, care a dat şi dispoziţii în acest sens. Este evident, pentru toată lumea, că dacă se dorește să se realizeze o investiție în parteneriat cu administrația ploieșteană, nu este niciun impediment. Dar, nu există niciun fel de logică a acestei idei, și eu cred că, de data aceasta, consilierii locali, bărbătește, vor respinge proiectul, în contextul în care eu am un gust amar și pentru cele 15 hectare care ne-au fost luate de administrația județeană, în august 2021, pentru spital. Pentru că, după cum s-a văzut, nu există niciun proiect de construire a unui spital pentru Prahova prin PNRR. Ce nu înțeleg eu acum, cu inițiativa de la Parcul Municipal Vest, este de ce ar trebui 64 de hectare de teren. Fiind curios din fire, m-am interesat de posibilitatea realizării investiției anunțate. De ce atâta teren? Nu știu dacă este vorba despre o afacare imobiliară, nu am date, însă nu există niciun fel de logică. Obligația mea, însă, ca primar, este și aceea de a lupta pentru interesele ploieștenilor, care înseamnă și păstrarea patrimoniului orașului. Ca să fie clar: orice investiție se poate face și în parteneriat”, a declarat primarul Andrei Volosevici.

Legat de unele declarații ale senatorului PNL Prahova, Roberta Anastase, apărute pe aceeaşi temă, marţi, 24 ianuarie a.c, pe pagina sa de facebook, la adresa primarului Andrei Volosevici, acesta nu a ezitat să le catalogheze, ieri, drept ”declarații jenante”. ”Aș lua în seamnă declarațiile unui parlamentar, care este președintele PNL Ploiești, în contextul în care ar fi avut reacții și în 2021 vizavi de alocările financiare mici ale Consiliului Județean Prahova pentru Ploiești, şi în 2022 când nu s-a alocat niciun leu. Administrația pe care eu o conduc are grijă de ploieșteni și îi iubește, dacă este să fac referire la acuzele care mi-au fost aduse. Pentru că ploieștenii beneficiază de unul dintre cele mai reduse tarife din țară pentru serviciul de alimentare cu energie termică, dar și pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare. Comparativ cu alte administrații publice locale, municipalitatea ploieșteană reușește să susțină, în continuare, subvenționarea prețului gigacaloriei pentru toți ploieștenii beneficiari ai sistemului de termoficare, suportând de la bugetul local cea mai mare parte a tarifului la gigacalorie, astfel încât tariful facturat către populație să rămână la valoarea de 222, 49 lei/Gcal, cu TVA inclusă. Se pare însă că la mijloc este o disciplină de partid. Or, eu sunt suspendat din partid, fiind singurul primar, în momentul de față, suspendat din PNL, pentru că am fost obraznic”, a mai declarat primarul Andrei Volosevici. Această reacție a edilului la adresa parlamentarului Roberta Anastase a venit după ce aceasta, în amintita postare de pe pagina sa de facebook, a lansat la adresa primarului Ploieștiului mai multe acuzații. ”Vă rog să îmi scuzați îndrăzneala de a scrie aceste rânduri, dar ele reflectă ceea ce simt. În plus, cred că port responsabilitatea de a-l fi ales și susținut pe Andrei Volosevici ca primar, atât în primul mandat, cât și în cel de acum. De aceea simt nevoia să explic o serie de lucruri care se întâmplă! (….) Din păcate, la scurt timp după alegeri, primarul ales al PNL a optat să se depărteze de echipa care l-a susținut până la a rupe total legăturile cu noi. Din nefericire, ploieștenii sunt cei care suferă. Am citit multe comentarii ale ploieștenilor șocați de diferența dintre primul mandat al primarului Volosevici și dezastrul din acest mandat. Explicația este tocmai aceasta. În primul mandat Andrei Volosevici a acceptat tot sprijinul echipei din care făcea parte, conștient fiind de imensa responsabilitate pe care a primit-o prin votul oamenilor. În acest mandat, procentul foarte mare cu care a câștigat l-a făcut să gândească precum un veritabil “suveran” al Ploieștiului “îndreptățit” să dispună după bunul plac de viețile oamenilor. De aici și până la momentul în care s-a transformat într-un “Nero de Ploiești” nu a fost decât un pas! (…) Cea mai recentă “bătălie” pe care o poartă actualul primar este pentru Parcul Municipal Vest! Adică, el “iubitorul de Ploiești” se opune ca nu cumva cineva să ia parcul și să fugă cu el în lume! În realitate, primarul se opune ca în acel parc să se facă o serie de investiții importante: bazin de înot olimpic, sală pentru competiții sportive cu 16.000 de locuri, patinoar, plantarea de vegetație matură etc. Pentru realizarea acestor investiții, Parcul Vest trebuie transferat temporar în patrimoniul PUBLIC al Consiliului Județean, care are deja proiectele aprobate. După realizarea acestor investiții, parcul se întoarce în patrimoniul Ploieștiul! (…) Deci, unde este problema altundeva decât în capul domnului primar? Mai degrabă, cred că este doar un alt circ ieftin generat pentru a acoperi caloriferele reci ale ploieștenilor”, a scris senatorul PNL de Prahova, Roberta Anastase, pe pagina sa de facebook.