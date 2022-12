Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui avocat din Baroul Prahova, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Biroul de presă al DNA, în rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, în luna februarie 2022, inculpatul, în calitate de avocat în Baroul Prahova și împreună cu un alt inculpat (cu care s-a încheiat anterior un acord de recunoaștere a vinovăției), ”i-ar fi pretins unei persoane (martor în cauză) suma totală de 25.000 euro, din care ar fi primit în perioada februarie-aprilie, în două tranșe, suma totală de 20.000 de euro, lăsând să se creadă că are influență asupra unui magistrat și promițând că îl va determina pe acesta din urmă să schimbe încadrarea juridică din infracțiunea de tentativă de omor în infracțiunea de loviri sau alte violențe, într-un dosar penal aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, în care martorul avea calitatea de inculpat”.

Conform aceleiași surse, ”inculpatul, în calitate de avocat în Baroul Prahova, îi asigura asistența juridică persoanei respective în dosarul penal aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, iar pretinderea și primirea sumelor de bani s-ar fi făcut în cadrul unor întâlniri avute de avocat și de celălalt inculpat cu persoana respectivă.

În realitate, persoana respectivă era cercetată în dosarul respectiv pentru săvârșirea unor infracțiuni comise cu violență și tulburarea liniștii și ordinii publice, dar nu și tentativă de omor.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea celor doi inculpați, până la concurența sumei de 20.000 de euro. Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Ploiești cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

Anterior, la data de 11 noiembrie 2022, procurorii anticorupție au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu un inculpat, persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență.

În prezența apărătorului ales, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

– un an și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

Dosarul de urmărire penală privindu-l pe inculpat împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul Dâmbovița”.