Naționala U19 a României (juniori născuți în 2004) pregătită de Alexandru Pelici și-a aflat adversarii de la Turul de Elită, ultima rundă înaintea Campionatului European de anul viitor.

La tragerea la sorți de la Nyon, România s-a aflat în a doua urnă valorică. Doar câștigătoarele grupelor se vor califica la turneul final, unde se vor alătura gazdei – Malta.

Turul de Elită se va juca până pe 28 martie 2023, iar turneul final este programat în perioada 3-16 iulie 2023.

Naționala U19 a României a participat în acest an la Campionatul European din Slovacia.

În toamna anului viitor, reprezentativele de juniori U17 și U19 ale României vor juca pentru un loc la Turul de Elită, ultima rundă înaintea turneelor finale din 2024.

Ieri, la sediul UEFA au avut loc tragerile la sorți pentru viitoarea campanie de calificare.

La categoria Under 17 (juniori născuți în 2007), naționala României, pregătită de Nicolae Roșca, va întâlni Franța, Norvegia și Estonia. Datele de disputare ale mini-turneelor vor fi stabilite ulterior, acestea putând avea loc oricând în perioada 1 iulie – 21 noiembrie 2023. Se califică la Turul de Elită primele două din fiecare grupă împreună cu cele 5 echipe de pe locul 3 cu cele mai bune rezultate înregistrate în fața primelor două clasate.

Țara noastră face parte din Grupa 6, alături de Franța, Norvegia, Estonia.

La categoria Under 19 ( Under 18 la acest moment, juniori născuți în 2005), România, pregătită de Daniel Mogoșanu, va întâlni Cehia, Finlanda și San Marino. Mini-turneul care va fi găzduit de una dintre echipe se va desfășura la o dată ce va fi stabilită ulterior în perioada septembrie-noiembrie 2023. Primele două din fiecare grupă împreună cu echipa de pe locul 3 cu cele mai bune rezultate înregistrate în fața primelor două clasate vor obține calificarea la Turul de Elită (primăvara lui 2024). Turneul final, la care vor participa doar 8 naționale, va avea loc în Irlanda de Nord.

România va juca în Grupa 10: (Cehia, ROMÂNIA, Finlanda, San Marino).