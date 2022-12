410 persoane au mai mult de trei clădiri în afara celei de domiciliu, alte peste 200 – mai mult de şase mijloace de transport!

N. Dumitrescu

Confirmarea faptului că românii sunt printre europenii cu cel mai pronunțat simț al proprietății este valabilă inclusiv la Ploiești. Dovadă stau evidențele Serviciului Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești de la sfârșitul acestui an, din care reiese câte persoane achită taxe și impozite locale nu doar pentru imobilul care este trecut pe actul de identitate, ci chiar pentru mai mult de trei clădiri în afara celei de domiciliu, destui ploieșteni – din categoria persoanelor fizice – deținând nu una-două, ci mai mult de șase mașini. Concret, la categoria proprietarilor de clădiri, potrivit evidențelor fiscului local ploieștean, numărul de contribuabili persoane fizice este de 121.690, iar al contribuabililor persoane juridice – 1.832. ”În municipiul Ploiești sunt înregistrate 69.822 de apartamente deținute de persoane fizice și 26.289 de case deținute de persoane fizice. De asemenea, 2.187 de persoane fizice dețin două clădiri în afara celei de domiciliu, 590 de persoane fizice dețin trei clădiri în afara celei de domiciliu, iar 410 persoane fizice dețin mai mult de trei clădiri în afara celei de domiciliu”, după cum reiese dintr-un document primit de la directorul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, Simona Dolniceanu. Pe de altă parte, datele statistice în privința deținătorilor mijloacelor de transport din Ploiești fac lumină, dacă se poate spune așa, în una dintre problemele cu care se confruntă orașul, și anume multitudinea de mașini nu doar aflate în trafic, ci și cele staționate pe trotuare, încât pietonii sunt nevoiți să circule pe carosabil! Astfel, potrivit evidențelor fiscului ploieștean, dacă numărul de contribuabili persoane juridice care dețin în proprietate mijloace de transport este de 4.978, numărul de contribuabili persoane fizice care dețin în proprietate mijloace de transport este de 62.124, dintre care: 46.829 dețin un singur mijloc de transport; 12.021 dețin două mijloace de transport; 2.951 dețin trei mașini; 840 dețin patru mașini; 317 – cinci mașini, iar 274 de ploieșteni dețin peste șase mijloace de transport! De precizat că, în cazul contribuabililor care dețin mai multe clădiri rezidențiale pe raza municipiului Ploiești, aceștia plătesc taxe și impozite locale ceva mai mari, fiind aplicată o cotă în plus de 0,15 % pentru prima clădire în afara celei de domiciliu, respectiv de 0,2 % pentru a doua clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu. Până la data de 28.12.2022 au achitat impozite și taxe locale un numar de 139.041 de persoane, dintre care cu bonificație 99.194 de persoane, în ultimul caz fiind vorba despre contribuabilii care au achitat suma datorată pe întregul an până la data de 31 martie 2022, drept pentru care, la momentul plății, au avut parte de o reducere cu 10%.

La nivelul SPFL Ploiești, situația încasărilor, la data de 2 noiembrie 2022, a fost următoarea: impozit pe clădiri achitat de persoane juridice – 56.210.245,36 lei, impozit pe clădiri achitat de persoane fizice 16.902.120,05 lei, impozit pe teren achitat de persoane juridice – 8.700.682,55 lei, impozit pe teren achitat de persoane fizice – 4.642.200,41 lei, impozit pe autovehicule achitat de persoane juridice – 6.525.599,74 lei, impozit pe autovehicule achitat de persoane fizice – 12.097.369,22 lei.