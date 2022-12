Lideri ai Uniunii Europene au calificat miercuri drept ”dăunător” şi ”oribil” presupusul scandal de corupţie din Parlamentul European legat de Qatar, dar au fost de acord că deocamdată trebuie lăsată justiţia să lămurească și ceea ce s-a întâmplat cu adevărat, transmite EFE, potrivt Agerpres. Premierul eston Kaja Kallas a spus că „este adevărat că diferite ţări încearcă să se amestece în luarea deciziilor UE”, aşa că trebuie să „reconsiderăm toate relaţiile pe care le avem pentru a vedea cum colaborăm” cu ţări terţe. La sosirea la summitul pe care UE l-a organizat miercuri cu liderii Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Kallas a apreciat că „este un caz foarte grav” şi „foarte dăunător pentru politicieni (ca noi) care am luptat cu tărie pentru a arăta că luăm decizii bazate pe valori” şi a insistat că „nu toţi” liderii sunt la fel. Pentru liderul luxemburghez Xavier Bettel, este „oribil” că scandalul „Qatargate” a afectat o Europă care „este templul valorilor” şi a adăugat că „este greu să le spui oamenilor că trebuie să fie solidari şi apoi să vadă că alţii obţin bani”. Premierul Olandei, Mark Rutte, şi-a oferit „deplinul sprijin” preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, pentru că „a avut o intervenţie excelentă în ultimele 48 de ore”. „Cel mai bun lucru pe care îl putem face este să lăsăm justiţia să funcţioneze”, a comentat şi înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Josep Borrell. Fosta vicepreşedintă a Parlamentului European, Eva Kaili, partenerul ei de viaţă Francesco Giorgi, care este şi asistent parlamentar, fostul eurodeputat Pier Antonio Panzeri – toţi social-democraţi – plus lobby-istul şi directorul ONG-ului No Peace Without Justice, Niccolo Figa-Talamanca, sunt inculpaţi în acest scandal, scrie EFE, care aminteşte că cei patru sunt acuzaţi de participare la o organizaţie criminală, spălare de bani şi corupţie. Într-o anchetă în curs, poliţia judiciară federală belgiană a găsit mai mult de 1,5 milioane de euro în numerar la domiciliile lui Kaili şi Panzeri şi a postat miercuri mai multe fotografii cu banii confiscaţi pe contul său oficial de Twitter. Alexander De Croo, premierul Belgiei, sediul instituţiilor europene, a felicitat justiţia şi poliţia din ţara sa „pentru că au descoperit acest lucru”. „Este bine că autorităţile judiciare şi de poliţie belgiene au descoperit (acest scandal), dar aceasta arată şi că Parlamentul European trebuie să-şi îmbunătăţească propriile proceduri interne”, a spus De Croo. Premierul irlandez Michael Martin a refuzat să arate cu degetul către un singur partid politic şi a considerat că regulile ar trebui să se aplice „tuturor membrilor Parlamentului European”. În acest sens, Martin a considerat necesară înfiinţarea unui organism care să monitorizeze respectarea standardelor etice şi a subliniat că „populaţia trebuie să aibă încredere în instituţiile noastre din UE şi, în special, în Parlamentul European, pentru că şi-a sporit atribuţiile pe parcursul anilor”, a spus el. Martin se referea la faptul că Parlamentul European cooperează cu parlamentele naţionale pentru a asigura controlul democratic al acţiunilor UE.