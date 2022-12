Pentru al doilea weekend la rând, sportivii secţiei de patinaj viteză a CSM Ploieşti au participat la cel de-al doilea concurs din cadrul Cupei Mondiale de Juniori şi Neo-Seniori din acest an. Desfăşurat, la fel ca în urmă cu o săptămână, la Seinajoki, în Finlanda, concursul a adus și un rezultat în „zona medaliilor”- echipa României, având în componență și ploieșteni, reușind un loc 2!

Rezultatele celor trei băieţi antrenaţi de Marius Băcilă au păstrat linia competiţiei anterioare, Adrian Fierar reuşind chiar să-şi îmbunătăţească sensibil clasările la 1500 metri (locul 19, faţă de 28) şi 3000 de metri (locul 15, faţă de 23). În plus, concurând alături de Cosmin Nedelea (Corona Braşov), Eduard Niţu şi Adrian Fierar au reuşit să ocupe locul al 2-lea în concursul pe echipe al Neo-Seniorilor (Under 23 ani), după Republica Cehă şi înaintea Ungariei şi a Norvegiei!

Iată care au fost rezultatele patinatorilor ploieşteni în probele individuale:

Eduard Niţu

Locul 11 la 500 metri (38.18 secunde) şi locul 13 la 1000 metri (1:16.53 minute)

Adrian Fierar

Locul 19 la 1500 metri (2:00.27 minute) şi locul 15 la 3000 metri (4:15.60 minute)

Locul 11 în semifinala de la Mass Start (5:51.99 minute)

Sebastian Mihalache

Locul 32 la 500 metri (40.23 secunde) şi locul 44 la 1000 metri (1:23.48 minute)

Locul 14 în semifinala de la Mass Start (5:53.94 minute)