Edilul ploieştean susţine că a avut parte numai de sabotaj

N. Dumitrescu

Cu câteva zile înainte de Crăciun, primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, a primit cel mai neașteptat ”dar”chiar din partea colegilor săi liberali: a fost suspendat din partid pentru o perioadă de șase luni! Măsura a fost luată marţi după-amiază, 13 decembrie a.c., în cadrul Biroului Politic Județean (BPJ) al Filialei Prahova a PNL, decizia suspendării edilului ploieștean din partid, adoptată cu unanimitate, fiind anunțată și în mod oficial, ieri, prin intermediul unui comunicat de presă. Având în vedere relațiile tensionate dintre primarul Andrei Volosevici și președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, liderul liberalilor prahoveni, pe de o parte – deși, până în această vară, la sediul organizației încă se mai puteau vedea afișele de campanie ale celor doi, umăr lângă umăr, pe care se putea citi ”Construim împreună”, după cum se vede și în imaginea alăturată, înlocuite ulterior – dar mai ales dintre primar și grupul de consilieri liberali ploieșteni, ruptura partidului de edil, în mod oficial, era de așteptat, întrucât, de multă vreme, ”comunicarea” dintre aceștia se baza mai mult pe… contre, certuri și opinii diferite! Cert este faptul că, în comunicatul de presă, Filiala Prahova a PNL a transmis și care au fost motivele care au stat la baza deciziei de suspendare a edilului ploieștean, și anume: ”Refuzul domnului Volosevici de a colabora cu consilierii și echipa PNL pentru rezolvarea problemelor grave ale orașului precum: termia, accesarea fondurilor europene, crearea și depunerea de proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru oraș; lipsa totală a eticii și profesionalismului în exercitarea funcției pentru care a fost ales cu sprijinul nostru, pe care le-a manifestat atât în relația cu angajații, cât, mai ales, cu cetățenii municipiului; refuzul de a purta orice dialog decent cu specialiștii noștri sau cu colegii din organizație”. Oricum, și de acum încolo, chiar dacă l-au suspendat din partid, liberalii tot vor sta cu ochii pe Andrei Volosevici, Filiala Prahova a PNL făcând următoarea precizare: ”La finalul perioadei de șase luni de suspendare conform Statutului partidului, membrii BPJ Prahova vor reanaliza evoluţia atât a proiectelor administrative asumate în campania electorală, cât şi a relaţiilor interumane şi comportamentale ale primarului Andrei Volosevici”. Întrebat, ieri, cum îi afectează activitatea decizia suspendării sale din partidul care i-a susținut candidatura, acum doi ani, dar și programul electoral cu care a revenit la conducerea municipalității, primarul Andrei Volosevici ne-a declarat: ”Sincer, nu mă afectează deloc! Eu știu că PNL este un partid serios. Or, aici, la Prahova, este o cloacă, una cu diferite interese, dovadă că decizia a fost luată aseară (n.n. – marți seară), ziua când era programată o ședință a Consiliului Local Ploiești și unde se discutau lucruri serioase, inclusiv tema termiei”. Pe de altă parte, rugat să comenteze decizia Filialei Prahova a PNL de a-i fi monitorizată, în continuare, activitatea, deși a fost suspendat din partid timp de o jumătate de an, edilul a precizat: ”Legat de monitorizarea mea, i-aș ruga să mă dea afară din partid de acum, pentru că eu tot o să spun ceea ce cred, despre mizeriile pe care ei le fac. Eu nu o să fiu obedient! O să spun lucrurilor pe nume, pentru că a fost doar un sabotaj împotriva mea, așa cum s-a întâmplat și pe perioada verii, când peste 130.000 de ploieșteni care stau la bloc nu au avut apă caldă menajeră. Nu s-a reparat nimic la CAF 2 (n.n. – Cazanul de Apă Fierbinte nr. 2)! Or, dacă nu s-a reparat, puteam să avem apă caldă în Ploiești, dar, a fost o joacă politică a unor politruci – Iulian Dumitrescu și Roberta Anastase, care nici nu stau în Ploiești!”.