V. Stoica

Din 11 decembrie 2022, a intrat în vigoare noul Mers al Trenurilor, ce va fi valabil până la data de 9 decembrie 2023. Însă nu toate schimbările apărute după 11 decembrie sunt avantajoase pentru călători.

Dimpotrivă! Navetiștii care merg zilnic de la Ploiești la București sunt total nemulțumiți de implicațiile pe care le are modificarea regimului cel puțin a unuia dintre trenurile care pleacă după-amiaza din Capitală spre Moldova și, implicit, spre Ploiești Sud.

Mesajul primit pe adresa redacției din partea unei navetiste pe ruta Ploiești-București și retur este elocvent: ”Vă supun atenției următoarea situație legată de schimbarea noului mers al trenurilor. Odată introduse trenurile IC (n.n. – Intercity), nouă, cei cu abonamente de IR (n.n. – InterRegio), ni s-a tăiat accesul la trenul IC. Spun acest lucru deoarece eu fac naveta de la Ploiești la București iar seara, la întoarcere, nu mai pot lua trenul de 17.23, deoarece acum este făcut IC- intercity și nu avem voie să ne urcăm în el, deși merge cu aceeași viteză și ajunge la aceeași oră la Ploiești Sud ca și până acum, și mai mult de atât, nu putem nici măcar să plătim diferența sau să ne luăm abonament, întrucât nu există. Dacă nu prind trenul de 17.23, singura alternativă este să aștept până la 17.55, când este următorul tren spre Ploiești operat de CFR, întrucât între ele mai este doar trenul particular ce poate fi accesat, dar nu am de gând să plătesc și abonament la CFR și bilet la particular. În situația mea sunt zeci de călători. Vă rog să publicați un articol legat de această situație, poate vor schimba ceva și ne vor lăsa să mergem pe ruta București Nord – Ploiești Sud cu abonamentele de IR, care nu sunt ieftine deloc – 376 de lei. Mi se pare lipsă de respect față de noi, călătorii, că suntem obligați să așteptăm în gări, pentru că s-a gândit cineva să introducă un tren IC, dar la care avem acces doar dacă vom achiziționa bilet. Nu muncesc 8 ore pe zi, pierd alte 4 ore cu naveta, să plătesc bilete peste bilete la CFR pentru că ai lor conducători nu știu să pună interesele călătorilor mai presus de orice! Fac naveta de 8 ani cu trenul pe aceeași rută și mi se pare lipsă de respect și cea mai proastă decizie luată vreodată de CFR cu schimbarea mersului trenurilor făcută anul acesta”.

Serviciul Marketing și Relații cu Mass-Media din cadrul CFR Călători a transmis următorul răspuns: ”Reducerile și ofertele puse la dispoziția publicului călător de CFR Călători sunt făcute publice împreună cu condițiile de comercializare, valabilitate și utilizare a acestora, prin canalele de informare a societății, inclusiv pe site www.cfrcalatori.ro. Abonamentele de călătorie sunt legitimații care se încadrează în cadrul ofertelor acordate de CFR Călători și respectă anumite condiții de emitere, utilizare și valabilitate. Astfel, conform Reglementărilor proprii CFR Călători: abonamentele de călătorie se emit pentru călătoria cu trenul Regio sau InterRegio, la clasa a 2-a; abonamentele de călătorie NU dau dreptul la călătoria la clasa 1, la vagon de dormit și la tren InterCity; abonamentele de călătorie nu dau dreptul la diferență de clasă la orice rang de tren și nici la diferență de rang la tren InterCity”.

Cu alte cuvinte, navetiștii nu au altă posibilitate decât de a petrece și mai multe ore prin gări, dată fiind intrarea în vigoare a modificărilor la Mersul Trenurilor…