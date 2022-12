Posesorii Licențelor PRO, A, B și C din județul Prahova au participat la începutul acestei săptămâni la cursul de prezentare al platformei FRF Coach, susținut de Școala Federala de Antrenori. Găzduit de Hotelul ”Best”, evenimentul a adus în sală peste 80 de tehnicieni, din toate categoriile ”valorice”, specialiștii din cadrul FRF veniți la Ploiești implementând, pentru cei care nu aveau déjà, conturi de utilizare a aceastei aplicații.

FRF Coach a fost dezvoltată în parteneriat cu Țările de Jos și este disponibilă pe orice dispozitiv, laptop, telefon sau tabletă. Platforma conține planuri de antrenament și modele de exerciții, adaptabile pentru fiecare grupă de vârstă. La fiecare exercițiu prezentat sunt specificate obiectivul și regulile acestuia, materialele necesare, animație video care explică exercițiul, imagini cu amplasarea materialelor de antrenament și poziționarea jucătorilor, precum și care sunt opțiunile pentru a-l face mai dificil sau mai ușor. Mai mult, antrenorii își pot crea un întreg plan de antrenament, pe o perioadă mai lungă.

În platforma FRF Coach se găsesc peste 7.600 de exerciții, în medie 600 pentru fiecare categorie de vârstă. De asemenea, sunt prezentate 996 de modele de sesiuni de antrenament și 121 de planuri de pregătire. FRF COACH este disponibilă la adresa: www.frfcoach.ro, dar și în Google Play, și App Store. Asociația Județeană de Fotbal Prahova a început, luna trecută, a doua promoție pentru cursuri de obținere a Licenței C, din 2022, interesul pentru ”școlarizare” fiind unul demn de laudă. Cursurile pentru Licența C se efectuează, din acest an, după programa stabilită de către Școala de Antrenori din cadrul FRF, responsabil pentru implementarea acesteia în județul nostru fiind Marius Vișan.