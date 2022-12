Gruparea ploieșteană este ”colectoare” de sancțiuni din partea comisiilor federale, săptămână de săptămână, meciurile oficiale dând ocazia să coincidă cu amenzi primite, mai ales în urma incidentelor din tribune.

Astfel, după meciul ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe vs. ACS Petrolul 52 ”în temeiul art. 82.2 și 3.b, coroborat cu art. 83.2.c, cu aplicarea art. 43.9 și 54.2 din RD, se sancționează clubul ACS Petrolul 52 cu penalitate sportivă de 5.000 lei”. Apoi, partida ACS Petrolul 52 vs. AS FC Universitatea Cluj a adus amenzi ambelor cluburi, mult mai consistente. ” În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul ACS Petrolul 52 cu penalitate sportivă de 11.250 lei. În temeiul art. 82.1 și 3.b, coroborat cu art. 54.2. din RD, se sancționează clubul ACS Petrolul cu penalitate sportivă de 7.500 lei. În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul ACS Petrolul Ploiești va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitatea sportivă de 11.250 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.D din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 15.000 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.b, coroborat cu art. 83.2.c, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul AS FC Universitatea Cluj va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitatea sportivă de 15.000 lei.” – a fost rezoluția Comisiei de Disciplină, clubul ploieștean urmând să ”cotizeze” 16250 de lei!

Probleme cu jucătorii

Portarul Raul Avram, fundașul Horj și mijlocașul Marius Chindriș, ambii plecați de la Petrolul, se judecă pentru a/și recupera banii din acordurile de reziliere, în timp ce, pentru cesiunile privind drepturile aferente promovării… mai au de așteptat, probabil până în februarie! Chindriș a primit banii săptămâna aceasta, Avram și Horj au termen săptămâna viitoare pentru judecată, însuși sindicatul jucătorilor – AFAN, lansând un semnal de alarmă privind situația mai multor cluburi din Liga I, Mioveni, Petrolul, Hermanstadt, Chindia și Voluntari fiind echipe în care jucătorii s-au ”răzvrătit”, în ultima perioadă privind drepturile salariale.

„Domnilor conducători, scoateți capul din nisip, ieșiți din hibernare înainte că fotbalul nostru să moară!”

Finalul sezonului 2021/22 în Liga 1. Academica Clinceni și Gaz Metan Mediaș mimează fotbalul, zeci de fotbaliști neplătiți, entități ținute în viață artificial pentru a juca (mult spus) meciurile rămase. Au fost adoptate fix zero măsuri de către capetele luminate aflate în fruntea fotbalului mioritic menite să evite, pe viitor, situații similare.

Avem două, trei comisii și comiții în care ne facem că lucram pentru binele fotbalului românesc. Modificări ale procedurii de licențiere și monitorizare financiară? Da, dar menite să ajute fix cât ar ajuta o cremă reumatică aplicată pe un picior de lemn. Ei se prefac că sunt corecți, noi ne prefacem că îi controlăm. Modificări ale regulamentelor sportive pentru armonizarea lor cu regulamentele FIFA , modificări propuse de AFAN astfel încât bătaia de joc la adresa fotbaliștilor români să înceteze? Stop! Întâi înființam o “comisie care să verifice modificările”. Rezultatul, după multe luni de “verificări”? Aprobarea câtorva modificări neesențiale, fără impact major. Fotbaliștii vor rămâne tot sclavi, la cheremul conducătorilor.

Există modele europene de succes care pot fi implementate și în România (garantarea cheltuielilor la începutul sezonului, monitorizarea cheltuielilor cluburilor din trei în trei luni, un sistem de licențiere strict, armonizarea regulamentelor noastre cu cele de la FIFA… etc) nu trebuie să inventăm roata. Adevărul este că nu vreți să schimbați nimic!

Fotbaliștii de la CS Mioveni au luat atitudine. Bătaia de joc la adresa lor și a familiilor lor trebuie să înceteze. Se apropie sărbătorile, iar în buzunarele lor bate vântul, au remunerații neplătite aferente ultimelor 4 luni.

Rezultatul? Amenințări de pe toate palierele. Și de acasă, și de la București. Ați îndrăznit să vorbiți? Vă scoatem din lot. Vă antrenați separat. Vă sancționăm disciplinar. Nu vă mai plătim… Stai, că asta făceam deja. Vă reziliem contractele. Bine că nu sunt dați afară din ţară…

Mai mult, s-au ridicat voci, chiar din rândul fotbaliștilor sau foștilor fotbaliști, care au condamnat gestul colegilor de la Mioveni care și-au strigat disperarea. Din punctul lor de vedere, nu e nicio problema să fii fotbalist profesionist pe stomacul gol. Poate, dar fotbaliștii Mioveniului doresc banii pentru care au muncit, banii trecuți în contracte, ei nu sunt plătiți de stăpân, pe sub masă.

Oricum, mulțumim pentru solidaritatea arătată faţă de colegii voștri. Acesta e principalul motiv pentru care fotbaliștii români sunt bătaia de joc a vătafilor din fotbalul românesc. Dezbinarea. Dacă ați fi uniți, ați fi respectați. Așa cum sunt fotbaliștii din restul țărilor europene.

Ai restanțe financiare? Ești neplătit? Vrei să devii liber? Da, se poate, dar nu imediat, cât timp te judeci vei fi obligat să rămâi la club, să iți respecți contractul. Deci, să mai joci gratis încă trei, patru luni. De ce? Pentru că tu, fotbalistule, în ochii lor nu contezi. Pentru că tu, fotbalistule, nu votezi. Doar membrii afiliați votează. Și atunci, de ce să își facă griji pentru tine, de ce să modifice regulamentele?

Domnilor conducători, nu vă îmbătați cu apa rece! Situația de la CS Mioveni nu este singulară. Încă 2-3 echipe sunt în exact aceeași situație. Rostogolesc datoriile, cesionează drepturi viitoare, pe scurt, au intrat într-o spirală a datoriilor care va avea un deznodământ sigur: insolvență, faliment, jucătorii vor fi păcăliți și nu își vor primi banii munciți. Și o să fie cam greu să “sponsorizați” 3-4 echipe astfel încât să mimeze fotbalul până la finalul campionatului.

Realitatea din fotbalul românesc este demoralizatoare. Atât timp cât nu vor apărea schimbări și modificări reale, care să aibă un impact pozitiv, ne vom lovi de aceleași probleme, impasuri și situații care nu fac cinste unui campionat de fotbal profesionist. AFAN reprezintă şi apără drepturile şi interesele fotbaliştilor, care, acum, pentru multe cluburi, sunt doar mofturi și se află în plan secund. Însă, noi credem în misiunea pe care ne-am asumat-o și, oricâte bariere vor apărea, vom continua să pledăm pentru bunăstarea jucătorilor și respectarea drepturilor acestora.” –

se arată în comunicatul AFAN.