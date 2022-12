Cele 3 competiții Grassroots organizate de FRF au demarat începând cu luna noiembrie. Sunt peste 175.000 de copii înscriși la cele 7 categorii de vârstă: U8, U10, U12, U13, U14, U16 și U18!

Începând cu anul 2022, într-un parteneriat cu Ministerul Educației, Federația Română de Fotbal a lansat o nouă competiție – Cupa ISF (Împreună suntem fotbal). Aceasta se adresează băieților și fetelor, la categoriile de vârstă U14, U16 și U18. Competiția se desfășoară în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSȘ), care este organizată în fiecare an școlar și cuprinde campionate școlare sportive și interșcolare adresate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar. La această primă ediție a ONSȘ Cupa ISF s-au înscris în total 67.565 de elevi.

Tot începând din acest an, Cupa Tymbark Junior a devenit ONSȘ Fotbal – Cupa Tymbark Junior. Astfel, proiectul realizat de FRF în parteneriat cu Maspex Romania și Ministerul Educației valorifică noi oportunități de dezvoltare pentru îndeplinirea promisiunilor făcute încă de la inițierea sa, de a încuraja copiii din toată țara să facă mișcare, să își pună în valoare potențialul sportiv și să își descopere talentul la fotbal. La ediția din acest an au participat 103.788 de elevi, între U8 și U12.

De asemenea, cea de-a treia ediție a Cupei Satelor, competiție organizată de FRF cu sprijinul AFJ-urilor, a adunat la start 286 de echipe din mediul rural, formate din 4020 de copii. Județul nostru și-a desemnat deja câștigătoare: echipa din Strejnicu.

Astfel, în total, în cele trei competiții, la cele 7 categorii de vârstă, s-au înscris 175.373 de copii, băieți și fete.

ONSȘ CUPA TYMBARK JUNIOR – U8/U10/U12

Școli: 1.478

Echipe: 8.649

Participanți: 103.788

CUPA SATELOR – U13

Localități participante: 250

Echipe: 286

Participanți: 4.020

ONSȘ CUPA ISF – U14/U16/U18

Școli: 1.842

Echipe: 5.630

Participanți: 67.565