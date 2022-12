Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia să descopere amănunte dintre cele mai interesante despre istoria fotbalului de pe raza judeţului nostru. După ce ani la rând v-aţi delectat cu extraordinarele materiale semnate de Constantin Dumitru – Plopeni, vă propunem câteva episoade culese dintr-o altă sursă, lucrarea în trei volume intitulată „O istorie a fotbalului câmpinean”, apărută în 2020, sub semnătura jurnalistului Octavian Cojocaru.

În episodul anterior, am văzut câteva episoade, unele remarcabile, altele ruşinoase, din viaţa formaţiei Sportul Muncitoresc Câmpina. Trecem la o altă formaţie locală care a făcut parte din elita fotbalului câmpinean interbelic. Venus Bucureşti (cel mai titrat club interbelic românesc, cu şapte titluri naţionale în palmares) şi-a înfiinţat un „satelit” la Câmpina cu fix cu 100 de ani în urmă, în 1922. Venus Câmpina a fost una dintre formaţiile cu priză la public şi chiar a avut un teren propriu. Venus Câmpina a fost, în multe privinţe, o deschizătoare de drumuri. A fost menţionată drept „campioană” a oraşului în mai 1924, înainte de intrarea echipelor câmpinene în competiţii oficiale!În competiţii oficiale, cluburile din Câmpina s-au înscris din toamna anului 1924, iar cele două care au participat pentru prima oară în campionat au fost Venus şi Aquila.Venus a învins atunci, în toamna anului 1924, în primul derby local cu caracter oficial, pe Aquila, cu scorul de 3-1. Tot Venus va fi prima echipă din Câmpina care a câştigat un campionat oficial, Categoria a II-a, Subregiunea Ploieşti, ediţia 1926 – 1927, dar n-a fost lăsată să joace în ediţia 1927 – 1928 în Categoria I, deşi îşi câştigase acest drept. Aceeaşi Venus a fost prima care s-a calificat în sistemul divizionar naţional, în Divizia C, unde a evoluat în perioada 1936 – 1938. Iată câteva date despre Venus Câmpina culese din volumul I al lucrării „O istorie a fotbalului câmpinean”.

Episodul 1: Prima „campioană” a orașului: Venus

Prima mare dilemă apare în 1924. Venus a câștigat un meci cu Libertas și a fost declarată „campioană” a orașului. Era luna mai a anului 1924. Dar „subregiunea” Ploești (n.a. – aceasta a fost denumirea oficială a oraşului până în anii 50) își va organiza primul campionat oficial abia din toamna anului 1924. E clar că meciul menționat a fost tot un amical, dar câmpinenii prinseseră gustul competițiilor oficiale și al titlurilor. Și acordau astfel de onoruri și după simple amicale. Iată știrea din ziarul „Sportul” (15 mai 1924): CÂMPINA

Duminică 4 mai 1924 a avut loc un match de football între echipele I ale cluburilor „Venus” și „Libertas” din localitate. Victoria a rămas de partea primilor, care înving cu 4-2. Prin această victorie, clubul „Venus” devine campion al orașului pe anul 1924.

Episodul 2: Primul derby local oficial

Spre finalul turului ediţiei 1924 – 1925, la sfârșit de octombrie sau început de noiembrie 1924, a avut loc primul „Derby della Câmpina”. Venus a ieșit învingătoare din primul duel local. Pisingher a marcat din minutul 1! Ce derby trebuie să fi fost! Iată şi caseta tehnică a acelui joc:

Venus Câmpina – Aquila Câmpina 3-1 (2-0)

Marcatori: Pisingher (1), Hauer (?), Rigu (87) / Tity Nass I

VENUS CÂMPINA: Grandin I. – Sina, Heclau – Gogu, Grandin II, Hauer – Pisingher, Ghenoiu, Gheller, Firică

AQUILA CÂMPINA: Blucher – Barteș, Lazăr – Buluță, Onofrienco, Vlădescu – Tity Nass, Purice, Tity Nass II, Breșca, Ciupea

Arbitru: Frimescu – corect

* La Venus, lipsește al 11-lea jucător. Cred că era vorba despre „Rigu” (Constantinescu), cel care a marcat ultimul gol, pentru că atunci nu se făceau schimbări. Gogu, Purice și cei doi Tity Nass sunt, evident, porecle!

Episodul 3: Divizia C

În sezonul 1935 – 1936, Venus Câmpina, deşi era nou-promovată în Categoria I a campionatului Subregiunii Ploieşti, a câştigat campionatul. Şi a primit dreptul de a participa la un baraj de promovare în Divizia C, jucat la Buzău, şi pierdut cu scorul de 2-1. Dar câmpinenii au contestat dreptul de joc al unora dintre fotbaliştii folosiţi de buzoieni. Până la urmă, barajul s-a jucat degeaba, fiindcă atât Venus Câmpina, cât şi Avântul Buzău aveau să fie primite în divizia C, ediţia 1936 – 1937.

Eroul Iliescu „Chibrit”

Pentru prima dată o echipă din Câmpina, Venus, apare într-o ligă națională, în chiar primul sezon al Diviziei C. Sezonul precedent s-a încheiat cu rușinea de la Turnu Măgurele, din Cupa Provinciei (n.a. – Turnu Măgurele – Câmpina 10-1). Ironia a făcut ca în primul meci al unei echipe din Câmpina într-o divizie națională, adversarul să vină de la Turnu Măgurele. Venus a învins Oltul cu 1-0, prin golul lui Iliescu. Pe teren, Venus n-a avut niciunul dintre jucătorii care se umpluseră de penibil în finala Cupei Provinciei. Iliescu „Chibit” a fost prima vedetă a Venusului în Divizia C. A marcat 6 goluri, o treime din cele 18 marcate de Venus. Poate chiar 7, dacă „Spitz”, cel care a marcat primul gol în Divizia C în deplasare, pe terenul celor de la Tricolorul Călărași n-o fi fost același Iliescu.

Meciul care nu s-a pus

După victoria cu Oltul Turnu Măgurele, Venus a mai jucat un meci acasă, cu Prahova Ploiești, pe care a învins-o categoric, cu 4-0. Trei goluri au fost realizate de același Iliescu „Chibrit”. Meciul avea să fie anulat, fiindcă Prahova avea să fie mutată în altă serie! Rezultatul, chiar dacă n-a mai contat oficial, a fost spectaculos. Venus a fost lider până a fost radiat rezultatul cu Prahova. Au urmat un prim meci în deplasare, soldat cu un eșec la scor, 1-4 la Tricolorul Călărași. Dar și un prim succes câmpinean în deplasare în sistem divizionar. Victima i-a fost Radu Negru CFR Pitești, bătută de Venus cu 2-1. A venit un 3-2 spectaculos cu Turda București, dar și un umilitor 2-8 acasă cu Telefon Club București. Returul a fost ceva mai slab, cu o victorie în cinci partide. Venus Câmpina a terminat pe locul 4 într-o serie de 6 echipe.

A apus steaua „pericolului galben”

În Cupa României, Venus Câmpina a confirmat că succesul cu 4-0 din duelul degeaba cu Prahova Ploiești n-a fost întâmplător. În Cupă, meciul s-a jucat și a fost omologat oficial tot cu un succes câmpinean, 2-1. Conform obiceiului din primele sezoane de Cupa României, echipele din Câmpina care au depășit un tur, s-au poticnit în al doilea. Venus a părăsit Cupa României după un eșec la București, contra celor de la Socec-Lafayette, 2-3.

Toată lumea, cu jalba-n proţap!

În ediţia următoare, 1937 – 1938, Venus Câmpina a terminat pe locul 7 într-o serie cu 9 echipe şi a înregistrat prima retrogradare forţată! Acest al doilea sezon al Venusului câmpinean în Divizia C a fost unul special din mai multe puncte de vedere. Să vedem de ce! Conducătorii au jucat un rol mai important decât jucătorii în acel al doilea sezon al Diviziei C. Înainte de startul campionatului, Venus Câmpina făcuse cerere de înscriere în Divizia B, dar i-a fost respinsă. Până la urmă, a jucat tot în al treilea eșalon, iar apoi a retrogradat înapoi la județ, fiindcă Divizia C s-a desființat! Va fi începutul unei alte nefaste „tradiții” a fotbalului câmpinean. Vor mai fi destule cazuri similare. O echipă avea să fie „pedepsită” astfel de două ori fiindcă s-a desființat C-ul! Să păstrăm cronologia evenimentelor. Suntem în sezonul 1937 – 1938 și Venus a disputat al doilea sezon în al treilea eșalon al țării. În ediția precedentă a avut 10 meciuri, acum a disputat 16. Opt dintre partide au fost fie contestate la comisii, fie decise la „masa verde”. Jumătate dintre meciurile acelui campionat au fost cu cântec! Două meciuri (cu piteștenele Sporting și Radu Negru CFR) au fost câștigate la „comisii”, unul a fost pierdut, cu Triumph Giurgiu. La alte patru jocuri, Venus a depus contestație, dar toate i-au fost respinse! Ultimul joc cu scandal a fost chiar ultimul din campionat, cu AGER.

Vicepreședintele violent, ­suspendat un an!

La meciul cu Olimpia București de pe teren propriu, suporterii n-au mai suportat umilința (scorul a fost 0-5, era al patrulea insucces la rând) și l-au atacat pe arbitru cu pietre. Vicepreședintele N. Davidescu le-a ținut isonul și a fost suspendat un an. AGER București (vă amintiți, echipa care a promovat după un baraj câștigat cu 16-1 în fața celor de la Sportul Muncitoresc Câmpina) a „capsat-o” și pe Venus cu 7-0. Cel mai usturător eșec al celor de la Venus în cei doi ani în Divizia C a fost înregistrat pe terenul celor de la Sporting Pitești: 2-10 (sau 2-9). Venus s-a despărțit de Divizia C cu un spectaculos 3-3 cu AGER. Bucureștenii au cerut victoria la „masa verde”, dar nu le-a fost acordată.

Despre „sindicalizarea”, care era sinonimă cu desfiinţarea clubului, într-un episod următor.