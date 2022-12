Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia să descopere amănunte dintre cele mai interesante despre istoria fotbalului de pe raza judeţului nostru. După ce, ani la rând, v-aţi delectat cu extraordinarele materiale semnate de Constantin Dumitru – Plopeni, vă propunem câteva episoade culese dintr-o altă sursă, lucrarea în trei volume intitulată „O istorie a fotbalului câmpinean”, apărută în 2020, sub semnătura jurnalistului Octavian Cojocaru.

În acest episod vom vedea primii paşi făcuţi de Clubul Poiana Câmpina, care n-au fost deloc apăsaţi. În perioada interbelică, această echipă a stat în umbra celor de la Venus, Sportul Muncitoresc, Principesa Ileana şi Steaua Română, nereuşind să ajungă nici măcar pentru un sezon în prima divizie judeţeană a timpurilor. Primele cinci campionate (1936 – 1941) au fost mai degrabă modeste. Dar, imediat după Al Doilea Război Mondial, acest club a reuşit să devină cel mai bun din zona noastră. Şi aşa a rămas. A strâns, în 73 de ani de activitate, 40 de sezoane în Divizia B (e în Top 10 all time al eşalonului secund!), 19 sezoane în Divizia C. Poiana a ajuns în sferturile de finală ale Cupei României, cel mai ridicat prag atins în această competiţie de vreo formaţie din oraşul Câmpina şi comuna Poiana Câmpina. În 1945 – 1946, Poiana Câmpina a jucat în Cupa Victoriei, în 1946 – 1947 a participat pentru prima oară în sistemul naţional divizionar, în Divizia C, şi a obţinut şi prima performanţă: promovarea în B. Să urmărim, aşadar, primii paşi făcuţi de acest club. Informaţiile au fost culese din volumele I şi II ale lucrării „O istorie a fotbalului câmpinean”.

1935: Se naște „Poiana”!

În 1935, mai precis pe 2 octombrie, avea să se înființeze cel mai de succes club câmpinean. Prima denumire, pe care o va purta până după Al Doilea Război Mondial, va fi Astra Română Poiana Câmpina (n.r. – clubul a mai purtat numeroase denumiri: Metalul, Partizanul, Flacăra, Energia, AS, FC, Dinamo, FCM, dar pentru fani a fost întotdeauna „Poiana”).

Să facem iar un ocol pe la dosarele de la Arhivele Statului, Filiala Prahova și să vedem ce scria într-o fișă cerută de cei de la Siguranța Statului:

Fondul: Inspectoratul Județului Prahova

Dosar 5 / 1935 Data începerii: 1935 Data închiderii: 1937

* Biroul de Siguranță Câmpina Fișe Asociația Sportivă „Astra Română”

1. Data înființării: 2 Octombrie 1935 (…)

Câmpinenii au fost anunțați de nașterea noului club abia în ianuarie 1936. Iată știrea din „Gazeta Câmpinei”: Câmpina are o nouă grupare A.S. Astra – Română

Din iniţiativa unui grup din care face parte Grigore Ionescu fostul jucător al Unirei Tricolor din București a luat fiinţă Asociaţia Sportivă Astra-Română Poiana Câmpina. Ţinând seama de posibilităţile tinerii grupări și de valoarea elementelor cari o compun vedem născută în Câmpina una dintre cele mai bune echipe de football ale cărei rezultate frumoase vom avea ocazia să le înregistrăm cât de curând.

Așadar, anul nașterii îl știm. În alte surse apar alți ani. Cel mai adesea, inclusiv pe fanioane de prezentare din anii 70-80, se folosea varianta 1936. În acei ani, în care cluburile apăreau precum ciupercile după ploaie, era la modă „carantina”. Ca să dovedească faptul că e o organizație serioasă, cu resurse, nu vreun moft, un club trebuia să joace un an doar meciuri amicale. Abia după aceea era primit în competiții oficiale. Astra Română Poiana Câmpina a debutat într-o competiție oficială în toamna anului 1936. Data nașterii celui mai galonat club din zona Câmpinei rămâne însă, fără dubiu, 2 octombrie 1935. Până în toamna anului 2008, timp de 73 de ani, această echipă va scrie cea mai frumoasă pagină din istoria fotbalului câmpinean!

Sezonul 1936 – 1937: Prima ­victorie a Poianei a fost la „masa verde”, ­prima promovare – la fel!

Astra Română Poiana Câmpina a participat pentru prima oară la un campionat oficial în Categoria a III-a a Subregiunii Ploieşti (din respectiva categorie mai făceau parte Astra Română Boldeşti, Feroemail Ploieşti, Steaua Română Mislea, Columbia Ploieşti, CFR Înfrăţirea Poiana Câmpina şi Dorobanţul Ploieşti). Întâiul său meci s-a terminat cu un succes la „masa verde”. Învinsa s-a numit „sora” Astra Boldești. Pe teren, a fost 0-0. Dar boldeștenii au folosit un jucător legitimat la Sportul Muncitoresc Câmpina.

Astra Română Poiana Câmpina avea să promoveze, la braț cu „sora” Astra Boldești, dar asta doar pentru că au apărut locuri vacante în Categoria a II-a.

Iată şi caseta tehnică a primului meci oficial:

Etapa 1, ? 1936

Astra Română Poiana Câmpina – Astra Boldești 0-0*

ASTRA ROMÂNĂ POIANA CÂMPINA: A. Simionescu – V. Ștefănescu, A. Polgar – C. Predescu, Vrabie, Pitulică – Obretcovici, Bunea, Gr. Ionescu, Brătilă, S. Bivolaru. Antrenor: Grigore Ionescu

Stadion: „Venus” – Câmpina

* Echipa din primul meci al Poianei mi-a fost oferită de Aurel Simionescu, primul portar al echipei, în timpul unui interviu din 1995.

Iată şi o notă din presa vremii despre scandalul care a urmat după acest joc.

Astrele s’au certat

Astra Română Poiana, (sic!) câștigă la masa verde în daune Astrei Române Boldești. Luni seara, federaţia de football Ploești, a judecat apelul făcut de gruparea Astra Poiana în dauna Astrei Boldești din cauza utilizării jucătorului Kirs Ludovic, care era legitimat cu drept de joc la Sportul Muncitoresc Câmpina. Comisia judecând apelul dă câștig de cauză Astrei Poiana, dar, fără golaveraj. (Tribuna, aprilie 1937)

1945 – 1946: Astra Poiana și Venus au jucat pentru promovarea în A!

Astra Română Poiana Câmpina n-a contat în primele cinci campionate oficiale disputate, în perioada 1936 – 1941, ci s-a zbătut în ligile inferioare județene. În sezonul 1945 – 1946 s-a jucat un soi de campionat, dar care a fost denumit „Cupa Victoriei”. Diviziile erau greu de urnit din loc. Cluburile, câte și-au mai putut continua activitatea, își așteptau jucătorii înapoi de pe front – câți au mai ajuns și câți au mai putut juca! -, grupările n-aveau bani de deplasări lungi, n-aveau echipament, mâncare etc. S-a găsit această soluție a unor campionate regionale, care nu necesitau cheltuieli exagerate. Câștigătoarele seriilor din Cupa Victoriei urmau să joace în prima divizie, în ediția 1946 – 1947, iar restul, în funcție de locurile ocupate, să fie redistribuite în eșaloanele B și C. Venus și Astra Poiana s-au înscris, cu gânduri mari, în „Cupa Victoriei”. Ambele au jucat într-o serie de opt echipe, completată cu cinci formații din Ploiești și una din Moreni.

Astra Română Poiana Câmpina s-a clasat pe locul 5, peste Venus Câmpina, locul 7. De aici înainte, până la momentul desființării, în 2008, Poiana n-a mai fost detronată decât sporadic din postura de cea mai bună formație câmpineană. Doar în două sezoane s-a întâmplat ca o altă echipă din oraș să termine mai sus în ierarhie. Performera a fost IRA Câmpina, care a depășit Poiana în clasamentul Diviziei C în edițiile 1972 – 1973 și 1976 – 1977!