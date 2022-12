Medicul Tudor Ciuhodaru atrage atenţia că este foarte important să fim atenţi ce, cât şi cum mâncăm la masa de Crăciun, mai ales dacă am ţinut post, pentru că, în caz contrar, avertizează el, sunt şanse mari de a ne petrece sărbătorile de iarnă în serviciile de urgenţă ale spitalelor.

„Dacă vreţi să petreceţi în familie sărbătorile de iarnă – Crăciunul şi Anul Nou – şi nu prin spitale, trebuie respectate câteva reguli simple, indiferent dacă aţi postit sau nu, adaptată patologiei de bază. Adică nu dăm startul la supraalimentare de la primele ore ale dimineţii. Este obiceiul ca după slujba de Crăciun toată lumea să se aşeze imediat la masă. Mai bine aşteptăm orele prânzului, iar alimentele trebuie introduse treptat, nu toate deodată. Adică putem începe cu o salată de crudităţi, o garnitură de legume făcute la grătar, asezonate cu friptură, o felie de ananas crud, nu din conservă. Astfel este facilitată digestia”, a explicat, pentru AGERPRES, dr. Tudor Ciuhodaru.

Medicul recomandă celor care au ţinut post să fie precauţi atunci când se aşază la masa de Crăciun. „După perioada de post, mai ales dacă aveţi afecţiuni digestive cronice, încercaţi să reluaţi progresiv alimentaţia normală. Puteţi începe cu brânzeturi, legume, fructe, carne de pasăre, urmate, în cantitate medie, de ciorbă şi friptură”, a afirmat el.

Potrivit acestuia, fiecare masă trebuie să conţină un aliment concentrat.

„Considerăm concentrat orice aliment, cu excepţia fructelor şi legumelor. Aşadar, friptura, sarmalele şi slănina nu se vor consuma la aceeaşi masă, ci separat. Trebuie asigurată cel puţin o jumătate de oră între felurile de mâncare, pentru a evita astfel senzaţia de suprasaturaţie sau sindroamele dispeptice”, a declarat dr. Tudor Ciuhodaru.

Indiferent de starea noastră de sănătate, spune medicul, alcoolul trebuie consumat cu prudenţă.

„Beţi cu capul, nu cu stomacul. Beţi mai ales în asociere cu mâncarea grasă specifică sărbătorilor noastre mai ales acum la sfârşit de an. Asta pentru a preveni pancreatitele, ulcerele, hemoragiile digestive, colicile biliare”, este sfatul medicului.

O atenţie sporită la ce şi cât mănâncă în timpul meselor de sărbători trebuie să aibă persoanele cu afecţiuni digestive, boli metabolice, cum ar fi cei cu diabet, gută sau care au afecţiuni cardiace şi care trebuie să respecte regimul dietetic şi să evite dulciurile şi sarea.

Medicul atrage atenţia că nu trebuie să ne ascundem după medicaţie pentru a avea motive să mâncăm sau să bem în exces. Totodată, bolnavii cronici nu trebuie să îşi întrerupă tratamentul.

„În plus, apariţia simptomelor digestive precum greaţă, vărsături, tulburări abdominale, tulburări de tranzit, febră sau frison ori cele cardiace, precum durerile precordiale, palpitaţiile, cefaleea, vertijul, necesită prezentarea de urgenţă la spital”, a arătat Ciuhodaru. Mâncarea în exces, mai spune acesta, ne poate afecta siluetele. Pentru a nu petrece multe ore la sală pentru a da jos kilogramele în plus, medicul recomandă ca de sărbători să mâncăm o cantitate mai mică de carne şi grăsimi şi mai multe salate şi fructe.

„Rezervaţi mai mult timp pentru a petrece în aer liber, faceţi sport, mâncaţi mai puţină carne şi grăsimi sau veţi fi nevoiţi să ţineţi cure de slăbire mai târziu”, este sfatul medicului.