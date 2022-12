V. S.

Fostul prefect al județului Prahova Mădălina Lupea a fost declarată ca fiind în stare de incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate. Potrivit unei informări publice a celor de la ANI, LUPEA IOANA MĂDĂLINA, în prezent consilier județean în cadrul C.J. Prahova, ”se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 15 iunie 2021 întrucât exercită simultan cu funcția de consilier județean și o funcție contractuală de conducere în cadrul unei societăți de interes național cu sediul în municipiul Ploiești (n.n. – Conpet), încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 și prevederile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ”. Contactată telefonic, Mădălina Lupea ne-a declarat că a transmis un punct de vedere Agenției Naționale de Integritate, însă nu se aștepta ca ANI să întocmească și un raport. ”Am o funcție de conducere în CONPET, însă nu am contract de mandat, ci contract de muncă. Este un raport profund nedrept, pentru că nu s-a ținut cont de punctul de vedere pe care l-am transmis” – Mădălina Lupea.

Ulterior, printr-o postare pe Facebook, Mădălina Lupea a venit cu precizări suplimentare: ”Referitor la comunicatul emis de Agenţia Naţională de Integritate (ANI) în care se afirmă că m-aş afla în stare de incompatibilitate, fac următoarele precizări pe care, de altfel, le-am susţinut şi în faţa inspectorilor de integritate din cadrul agenţiei mai sus amintite:

Eu ocup o funcţie de conducere într-o companie cu capital majoritar de stat în baza unui contract individual de muncă pe o perioadă determinată. Acest contract de muncă a fost încheiat cu directorul general al companiei și NU în baza unui contract de mandat acordat de Consiliul de Administraţie al societăţii. Având în vedere această modalitate de numire, potrivit legii, nu mă aflu în incompatibilitate cu funcţia de consilier judeţean.

Funcţia pe care o ocup nu se circumscrie articolului 88 (1)litera d din legea 161/2003, care ar sta la baza constatării emise de ANI pentru că în cadrul enumerării funcțiilor prevazute de art. 88, alin1, lit. d, nu se menționează și funcția pe care o dețin, legiuitorul considerând că stabilirea atribuțiilor pentru această funcție este diferită de procedura prin care se definește mandatul de director. De altfel, legislația în materie şi actele constitutive ale companiei contrazic susținerile ANI. Incompatibilitățile sunt de strictă interpretare, analogia nefiind permisă ca raționament juridic.

În această situaţie, voi contesta punctul de vedere al ANI în instanţa de judecată şi nu am nicio îndoială că magistraţii îmi vor da dreptate. Consider că este doar o încercare nereuşită a adversarilor politici de a mă face să renunţ la calea pe care o urmez şi pentru mine este doar confirmarea faptului că sunt în continuare un oponent de care se tem şi pe care încearcă să îl înlăture. Pe această cale îmi asigur alegătorii că le voi susţine până la sfârşit interesele şi că nu mă voi lăsa răpusă de niciun atac menit să mă facă să renunţ la apărarea drepturilor lor”.