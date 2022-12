Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat joi că pierderile suferite de România prin faptul că nu intră în spaţiul Schengen depăşesc suma de 25 de miliarde de euro, potrivit Agerpres. Întrebat de jurnalişti, la Parlament, câţi bani au fost investiţi pentru asigurarea frontierelor externe la standardele Schengen, Bode a răspuns: „Exista o evaluare la un moment dat, costurile doar pentru Ministerul Afacerilor Interne depăşeau un miliard de euro – parţial din bugetul României, parţial din fonduri europene. Vorbim de capabilităţile de la frontieră, tehnică modernă, dotările, pregătirea a peste 60.000 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne în cele două centre de pregătire Schengen de la Buzău şi de la Ploieşti. Dincolo de acest efort financiar, pierderile înregistrate de România în cei 11 ani de când îndeplineşte toate condiţiile şi nu beneficiază şi de drepturile aferente sunt incomensurabile. Am văzut o analiză a uneia dintre companiile din Big Four – calculul era undeva la 200 de milioane de lei pierderi pe lună. Faceţi un calcul şi depăşim 25 de miliarde de euro, pierderi înregistrate de România prin neaderarea la acest spaţiu comun”. Cu privire la aşteptările României în contextul participării preşedintelui Klaus Iohannis, joi, la Consiliul European, ministrul de Interne a spus că trebuie văzute care sunt concluziile Consiliului, dacă va exista într-adevăr o recomandare pentru Consiliul de miniştri, astfel încât pe agenda următoarelor Consilii JAI să se regăsească acest proiect de decizie cu privire la ţara noastră. „Ce fac eu şi ce face Ministerul Afacerilor Interne? Vom face tot ceea ce am făcut şi până acum. De 11 ani asigurăm frontiera externă Schengen, de 11 ani investim în resurse umane, investim în capabilităţi, investim în tehnologii moderne. Vă asigur pe dumneavoastră şi asigur pe români şi pe toţi partenerii europeni care au crezut şi cred în noi că România, prin Ministerul Afacerilor Interne, se va achita de toate obligaţiile pe care şi le-a asumat în calitate de ţară pretendentă la a fi membră în această familie. Aşadar, protecţia frontierelor externe, vorbim despre peste 2.000 de km, mai exact 2.070 de km de frontieră externă a Uniunii Europene, este şi va fi asigurată la cele mai înalte standarde de către structurile Ministerului Afacerilor Interne şi nu numai. Tot ce înseamnă Sistemul Informatic Schengen, colaborare poliţienească, protecţia datelor, toate aceste obiective rămân prioritare pentru noi, astfel încât atunci când se va pune problema să avem un proiect de decizie într-un viitor Consiliu JAI, România să îndeplinească toate condiţionalităţile”, a declarat Bode.