Viitoarea campioană a Ligii A Prahova va avea parte de aceeași ”zonă” din care i se va alege adversara pentru accederea în Liga 3, în iunie 2023. Formația care va reprezenta primul eșalon fotbalistic prahovean, indiferent că va fi Tricolorul Breaza, CS Câmpina, Petrolul 95, Petrolistul Boldești sau altă echipă venită ”din spate”, va avea drept adversară, după o tragere la sorți (care va avea loc în februarie), una dintre campioanele din Regiunea 6, Sud – reprezentantă a unuia dintre județele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Bucureşti, Ilfov.

Conform Hotărârii Comitetului Executiv, promovează din Liga 4 în Liga 3, campionatul ediţiei 2023/2024, cele 21 de echipe câştigătoare ale jocurilor de baraj dintre cele 42 de campioane judeţene declarate de AJF/AMFB. Jocurile se desfăşoară în sistem eliminatoriu, tur – retur, pe terenul fiecărei echipe. Pentru promovarea în Liga 3, datele de disputare sunt: 17 iunie 2023, ora 18:00, turul, și 24 iunie 2023, ora17:30, returul. Au dreptul să participe la jocurile de baraj numai echipele aparţinând structurilor sportive cu personalitate juridică. Ca urmare a implementării FIFA Clearing House din 16 noiembrie 2022, până la data de 1 februarie 2023, fiecare asociaţiejudeţeană are obligaţia de a trimite, la Departamentul Competiţii al FRF, un tabel cu cluburile/asociaţiile sportive participante în toate competiţiile de seniori şi juniori, ediţia 2022/2023, precum şi lista tuturor modificărilor de formă juridică aprobate în ultimele 12 de luni (cesiune de loc, schimbare de denumire, trecere de la asociaţie sportivă la club sportiv) pentru a putea fi actualizată baza de date cu cluburi din platforma Football Connect.

Orice informaţie incorectă sau incompletă despre un club judeţean în platforma Football Connect şi neclarificată până la termenul limită acordat de FRF va duce la interzicerea dreptului de participare la barajul de promovare în Liga 3 a reprezentantei judeţului respective! Apoi, asociaţiile judeţene de fotbal, respective AM FB, sunt obligate să comunice către Departamentul Competiţii al FRF, în scris, până la data de 11 iunie 2023, echipele calificate pentru a participa la jocurile de baraj şi să transmită copia Certificatului de Identitate Sportivă al acestora eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului. Dreptul de participare la jocul de baraj îl deține structura sportivă clasată la finalul Campionatului Ligii a IV-a pe locul 1 în fiecare județ.

În situația în care structura sportivă respectivă nu îndeplinește condițiile de participare la jocurile de baraj (nu deține personalitate juridică și/sau Certificat de Identitate Sportivă eliberat de MTS), jocurile de baraj nu se vor disputa, urmând ca

echipa adversă, dacă îndeplineşte condițiile de participare, să fie declarată câștigătoare.

În situația în care o asociaţie sportivă este desemnată câștigătoare a Ligii a IV-a într-un anumit județ/Municipiul București, AJF/AMFB va putea aproba modificarea formei şi/sau structurii juridice a asociației sportive respective în scopul participării la barajul de promovare în Liga 3, cu îndeplinirea unei proceduri regulamentare.

Ulterior omologării rezultatelor, Comitetul Executiv al AJF/AMFB va analiza solicitarea echipei câștigătoare a Ligii a IV-a, urmând a o aproba .

În situația în care Certificatul de Identitate Sportivă al cluburilor nu va fi comunicat către FRF până la termenul prevăzut în prezentul Regulament, de către

AJF/AMFB, cluburile respective nu vor avea drept de participare la jocurile de baraj; Nu are dreptul de a participa la jocurile de baraj o echipă campioană a unui judeţ, dacă clubul acesteia nu își are sediul într-una din localitățile situate în județul în care a obținut titlul de campioană. (în această situaţie va fi acceptată la jocurile de baraj echipa clasată pe locul următor în campionatul judeţean respectiv și care îndeplineşte condiţiile cerute de prezentul regulament). Urmare a ultimelor modificări FIFA privind sistemul FIFA Clearing House şi implementarea acestuia în platforma Football Connect, fiecare asociaţie judeţeană are obligaţia de a introduce în Football Connect, până la data de 1 mai 2023, pentru

fiecare club participant în Liga a IV-a (sau orice altă denumire are competiţia de cel mai înalt nivel din judeţul respectiv) a unui lot de minim 15 de jucători (seniori şi juniori). Neîndeplinirea acestei obligaţii va duce la interzicerea dreptului de participare la barajul de promovare în Liga 3 a reprezentantei Asociaţiei Judeţene respective.

Ulterior, structurile sportive ale căror echipe s-au calificat la jocurile de baraj au

obligaţia de a completa, până la data de 14 iunie 2023, formularul online cu lotul de maxim 22 jucători care participă la jocul de baraj. Procedura tehnică va fi comunicată Asociaţiilor Judeţene de Fotbal.