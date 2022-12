N.D.

* Pe scenă se vor afla și Nico, Cezar Ouatu, ­Alexadra Velniciuc și ­Horia Moculescu

Cu prilejul împlinirii a cincizeci de ani de activitate artistică a Coralei „Ioan Cristu Danielescu”, Centrul Județean de Cultură Prahova va organiza în cadrul Programului Cultural „Canta Prahova”, Proiectul „Colinde la Palat”, un concert aniversar, care se va desfășura în data de 17 decembrie 2022, începând cu ora 17.00, la Sala „Europa” a Palatului Administrativ din Ploiești. Potrivit organizatorilor, la pupitrul dirijoral al Coralei „Ioan Cristu Danielescu” se va afla maestrul Valentin Gruescu, iar la pian, Mihai Măniceanu. Alături de corala menționată, pe scenă se vor afla și cunoscuții artiști Nico, Cezar Ouatu, Alexandra Velniciuc și Horia Moculescu, nume cunscute care vor crea o atmosferă magică de Crăciun. Așa cum au precizat reprezentanții Centrului Județean de Cultură Prahova, Corala „Ioan Cristu Danielescu” s-a înființat în anul 1972, la momentul respectiv aflându-se sub patronajul Casei de Cultură a Sindicatelor din Ploieşti. De-a lungul timpului, acest ansamblu a fost condus de mai mulţi dirijori – Valeriu Manu, Ion Eremia, Gheorghe C. Ionescu, Florian Faur. Începând cu anul 1981, ansamblul a fost preluat de maestrul Nicolae Ghiţă, care în parcursul a unsprezece ani i-a marcat pentru totdeauna pe membrii coralei prin profesionalismul său de excepţie. În 1994, după decesul acestuia, Corala „Ioan Cristu Danielescu” îl invită la pupitrul ei pe dirijorul şi compozitorul Valentin Gruescu, care a adus o nouă strălucire coralei, printr-o muncă performantă şi consecventă. Corala „Ioan Cristu Danielescu” a participat la numeroase festivaluri şi concursuri, atât în România, cât şi în afara ţării. În acest context, reprezentanții Centrului Județean de Cultură Prahova au ținut să mai menționeze:” Începând cu anul 2014, sub patronajul Centrului Județean de Cultură Prahova, activează Corala „Ioan Cristu Danielescu”, corală care înnobilează activitatea instituției noastre prin susținerea unor concerte de înaltă ținută artistică. Activitatea acesteia a fost și este integrată în circuitul profesionist al valorilor interpretative românești de gen, inclusiv grație recunoașterii, încrederii și dedicării către aceasta, de către iluștri compozitori contemporani, a unora din cele mai reprezentative creații ale dumnealor. Atât românesc cât și universal, repertoriul Coralei camerale este vast și extrem de complex, cuprinzând lucrări corale à cappella, cu acompaniament cameral sau simfonic, de concert sau de spectacol, iar activitatea artistică a formației semicentenare se distinge prin consecvența dintotdeauna a prestațiilor sale, numai la nivel de excelență, așa cum se pronunță cu toată convingerea întreaga audiență, de la critica de specialitate la iubitorul de muzică bună destinată vocii umane.”