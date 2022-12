• La Ploiești sunt anunțate 13 grade C

N. Dumitrescu

Faptul că nici anotimpurile nu mai sunt acum așa cum erau odată este deja o realitate, acest lucru scoțând în evidență efectele negative ale încălzirii climatice. Dovadă este și anul 2022 când, în România, inclusiv în Prahova, temperaturile din această vară au adus cu ele și seceta pedologică – atât de devastatoare pentru culturile agricole – după care a urmat o toamnă târzie, doar pe 20 noiembrie fiind înregistrat un scurt episod de răcire accentuată a vremii și căderi de zăpadă în zonele înalte, pentru ca apoi sezonul rece să debuteze cu ploaie și zile destul de frumoase. Cert este că, așa cum au prognozat cei de la Agenția Națională de Meteorologie, la acest sfârșit de săptămână, în zona Muntenia, vor fi temperaturi de primăvară. ”În Muntenia, până în data de 11 decembrie, valorile termice vor fi în creștere și vor caracteriza o vreme cu mult mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă din an. Media maximelor va crește de la 4…5 grade C spre 12…13 grade C, iar cea a minimelor, de la 1…2 grade C până la 5…6 grade C. În a doua jumătate a intervalului, vremea va intra într-un proces de răcire și, până în data de 13 decembrie, media valorilor diurne va ajunge la 7…8 grade C, iar a celor nocturne la 0…1 grad C, iar până la sfârșitul intervalului variațiile vor fi nesemnificative. Vor fi condiții de precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, dar mai ales în jurul datelor de 12 și 15 decembrie”, a anunțat ANM. De altfel, încălzirea vremii la acest sfârșit de săptămână, inclusiv în Prahova, s-a simțit încă din ziua de joi, situație înregistrată la stațiile meteo din județ chiar la un interval de o oră, înainte de prânz. Astfel, la Câmpina, dacă la ora 10.00 au fost înregistrate 4,3 grade C, la ora 11.00, când încă mai ploua, temperatura urcase la 4,5 grade C; la Ploiești, la ora 10.00 erau 5,2 grade C, iar o oră mai târziu erau 5,4 grade C, ca înainte de ora 16.00, mercurul să urce la 6,5 grade C; la Sinaia Cota 1.500, la ora 10.00 erau minus 0,5 grade C, iar o oră mai târziu erau deja minus 0,9 grade C, în condițiile în care la ora 8.00 era și un strat de zăpadă de 5 cm; iar la stația meteo de la Vârful Omu, unde la ora 8.00 stratul de zăpadă măsura 40 de cm, dacă la ora 10.00 erau minus 5,1 grade C, o oră mai târziu erau minus 4,5 grade C. Pe de altă parte, ploieștenii care, joi, au verificat și pe telefoanele mobile cum va fi vremea în următoarele zile, au putut vedea că, dacă vineri vor fi 10 grade C, sâmbătă, deși orașul este împodobit potrivit Sărbătorilor de Iarnă, vor fi temperaturi mai degrabă specifice lunilor de primăvară, fiind anunțate 13 grade C, iar duminică 12 grade C. Apoi, la începutul săptămânii viitoare, așa cum au anunțat și cei de la ANM, și în municipiul rețedință al Prahovei vremea se va mai răci, luni fiind prognozate 8 grade C, marți 5 grade C, iar miercuri 4 grade C.