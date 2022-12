Lider detașat în seria a 5-a a Ligii a III-a, CS Blejoi ar trebui, în ”teorie”, să se pregătească de barajul de promovare în eșalonul secund, unde formațiile din C5 vor întâlni grupări din seria a 6-a, unde CSM Alexandria și Turnu Măgurele par a fi favorite, la acest moment, să ajungă la acele jocuri de baraj! În aceeași ”teorie” adversare nu foarte dificile, abordabile, cu siguranță, uitându-ne la toate cele 10 serii de eșalon trei, acest duel pentru promovare, între seriile 5 și 6, fiind cel mai ”abordabil”…

Și, totuși, în cazul echipei prahovene CS Blejoi, deși poziția pe care o are dă garanția participării la acest baraj, ”semnalele” la final de 2022 merg, mai degrabă, către o ”negație” privind gândurile de a promova, existând pericolul ca și cei mai importanți jucători să plece!

Este vorba despre golgheterul echipei din ultimele sezoane, Cosmin Lambru, și despre Bogdan Șandru, fundașul central ”numărul 1”, care a dat siguranță apărării, cei doi fiind în negocieri cu o altă formație de Liga a III-a, CS Tunari!

Lambru și Șandru și-au exprimat, deja, în vestiar, odată cu ultimul atrenament din acest an, înainte de a se intra în vacanță, opțiunea de a pleca și… un acord de principiu privind acest transfer, atât din partea lor, cât și din partea clubului! Or, când ”iei în calcul” să renunți la cei mai buni și experimentați jucători, misiunea viitoare a echipei nu va fi la fel de simplă! Mai ales că ambii jucători nu sunt singurii care au aceleași ”gânduri” de a pleca – din nou un subiect ciudat, pentru că s-a jucat pe prime bune, care s-au acordat – Răzvan Catană, Cosmin Munteanu (titulari în majoritatea meciurilor din acest sezon), plus portarul Neacșu fiind,de asemenea, pe lista posibilelor plecări!

În acest condiții, este clar că Blejoiul va căuta alte soluții, iar ”visul nedeclarat” al unei eventuale promovări nu va rămâne nici măcar… un vis!