V. Stoica

Vremea bună de până acum a ținut, se pare, cu autoritatea publică responsabilă cu întreținerea unei rețele de circa 1.000 de kilometri de drumuri care străbat teritoriul Prahovei. Lansată de Consiliul Județean Prahova abia în luna octombrie, procedura de achiziție pentru încheierea acordurilor-cadru destinate deszăpezirii arterelor rutiere județene nu are nicio șansă să fie finalizată prea curând, având în vedere că se află abia în evaluare calificare și tehnică.

La licitație s-au înscris trei ofertanți, câte unul pentru două dintre sectoare și unul pentru toate cele trei sectoare luate în calcul de acestă dată de către organizatorul licitației – Consiliul Județean Prahova. Astfel, CONI s-a înscris pentru lotul 1, RONI CIVIL INTEROUTE – pentru lotul 2, iar asocierea SCDA Infrastructura – Pinamix Electric SRL – pentru toate cele trei loturi.

Potrivit caietului de sarcini, la finalizarea procedurii se vor încheia trei acorduri-cadru pe o perioadă de 4 ani, pe trei zone/loturi ale județului Prahova, câte unul pentru fiecare lot, cu câte un singur ofertant, iar pentru fiecare acord-cadru se vor încheia contracte subsecvente anual, în funcție de alocările bugetare de care dispune autoritatea contractantă, după cum se arată în documentația de atribuire.

Până la încheierea contractelor, însă, Consiliul Județean a apelat la cumpărarea directă, chiar de la una dintre firmele care s-au înscris în cursa pentru acordurile-cadru de deszăpezire – RONI CIVIL INTEROUTE – de utilaje cu șofer pentru intervenții în unele zone ale Prahovei.

Deși am solicitat Consiliului Județean Prahova detalii despre modul în care se va interveni pe drumurile județene, înainte de parafarea contractelor de deszăpezire pe patru ani, până la închiderea ediției tipărite a ziarului Prahova nu am primit niciun răspuns din partea reprezentanților instituției care are în administrare rețeaua de aproape 1.000 de kilometri de drumuri județene.