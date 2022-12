V. Stoica

Subprefectul de Prahova Emil Drăgănescu a anunțat că, de astăzi, 12 decembrie, examenele pentru obținerea permisului auto vor avea loc la noul sediu din incinta Prahova Value Center, în zona fostei uzine UPETROM Ploiești. ”Echipa Prefecturii bifează o realizare de excepție care va ușura și moderniza accesul prahovenilor la Serviciul Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor Prahova! Astfel, începând de luni (n.n. – astăzi), examinările pentru obținerea permiselor auto se vor desfășura într-un spațiu ultra-modern, comparabil sau chiar peste multe astfel de servicii de calitate superioară de-aici și din Europa, în incinta Prahova Value Center! Alături de artizanii acestui proiect, dl. prefect Virgiliu Nanu, dl. subprefect Alexandru Vane, doamna comisar șef Roxana Râmneanțu, dl. comisar Bogdan Cioc și de reprezentanții noilor gazde, am vizitat acest sediu, dar și șantierul locației unde se vor înregistra înmatriculările și vor fi procesate și eliberate permisele!”, a transmis la finalul săptămânii trecute subprefectul de Prahova Emil Drăgănescu, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit Instituției Prefectului, de astăzi, toate cele 3.300 de persoane înscrise (pentru întreaga lună decembrie 2022) în vederea susținerii probei teoretice vor fi examinate în incinta centrului comercial din Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.1 (fosta uzină Upetrom), iar punctul de plecare pentru susținerea probei practice de către cei 1.400 de candidați înscriși pentru luna în curs va fi în parcarea complexului comercial, la intrarea către magazinul Mobexpert.

Noul sediu va beneficia de ghişee noi, de o zonă de aşteptare generoasă, dar şi de o sală pentru testarea teoretică, unde activitatea se va desfășura în condiții optime și moderne.

Până la jumătatea lunii

ianuarie 2023, în aceeaşi locaţie vor fi transferate şi restul activităţilor ce privesc soluţionarea cererilor pentru preschimbarea permiselor de conducere, înmatricularea vehiculelor, radierea vehiculelor sau eliberarea autorizaţiilor provizorii de circulaţie.