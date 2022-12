George Marin

În interviul publicat în ziua meciului cu Rapid, Meijers spunea că s-a adaptat din mers cerințelor postului de apărător central în formula de trei, fiind nevoit să joace acest post după plecarea lui Tamaș. Are dreptate, la acel moment părea cel mai potrivit și rămâne chiar și astăzi. Nu neapărat pentru acest motiv a fost făcută alegerea lui Bart pentru analiza Razelor Pix, ci decizia a fost luată pentru a vedea cum se descurcă în fața unui atacant mult mai puternic și mai înalt decât el, cu un bun joc de cap și cu reacții destul de rapide pentru masivitatea lui. L-am numit pe croatul Dugandžić, care și-a etalat forța de joc la CFR Cluj și, acum, la Rapid. Într-adevăr, pe teren așa au stat lucrurile, Meijers ocupându-se de croat, afară de cazurile în care acesta se deplasa în zona lui Mathaus sau a lui Huja, Bart rămânând în expectativă pentru un eventual dublaj. A existat și o scurtă perioadă când Sefer și Ioniță au avut poziții mai avansate pentru a-i bloca pe cei doi apărători laterali ai Petrolului, caz în care Bart a rămas clar cu Dugandžić. Însă, situația nu a ținut mult – cauza nu ne privește – și arareori a fost prezentă în mitanul secund. Dar, este de subliniat colaborarea între cei trei petroliști, ei schimbându-și bine, în bună măsură, adversarii pe care i-au avut în marcaj.

Dacă ar fi să privim cifrele din tabel, am putea crede că Petrolul a avut suficientă inițiativă din moment ce apărătorul central joacă atât de multe baloane, cam unul la două minute. Însă, inițiativa Petrolului, ceva mai consistentă în partea secundă s-a materializat în posesia balonului mult mai pregnant în zona apărătorilor. Pe lângă cifrele din tabel mai adăugăm procentul de 56 % al paselor către înainte, dar în diagonală, schimbate de Meijers cu Țicu (mai rar), Huja și Mathaus. Dacă le mai adăugăm și pe cele trimise în lateral ajungem la 75 %. Este de menționat că a greșit doar o pasă din toate acestea. Greșelile celelalte au venit pe unele pase înainte, pe cea lungă din partea a doua, iar o dată a încercat să joace balonul deși a fost prins pe picior greșit. Mai rău putea să se întâmple când a călcat pe balon și s-a dezvoltat o acțiune rapidistă, stopată, din fericire, de Mathaus (min. 22).

Mai importantă a fost poziționarea sa pe teren și rezolvarea problemelor din dueluri și de la fazele fixe. Din tabel se observă că Bart nu a avut parte de prea multe dueluri pe cât ar fi fost de așteptat. Cele purtate cu Dugandžić au fost puține la număr pentru că nu deseori au ajuns baloanele între cei doi. Meijers s-a poziționat, în general, la o mică distanță de croat pentru a putea contracara o viteză de reacție superioară, dar s-a și luptat cu el la baloanele aeriene când Dugandžić se afla cu fața la propria poartă așteptând o minge dinspre colegii săi. Iar Bart chiar a câștigat două asemenea dueluri. De remarcat este faptul că toate duelurile unu-la-unu purtate de Meijers s-au derulat dincolo de careul petrolist, mergând până spre centrul terenului. Alt motiv pentru care Bart nu a fost implicat în mai multe dueluri pentru balon a fost că, la fazele fixe din careul porții lui Leitner, dar și la poarta adversă, perechea de marcaj a fost schimbată. În ambele situații Meijers s-a luptat cu Käit și, uneori, cu belgianul Emmers. În toate aceste situații, indiferent unde Bart și adversarul său s-au poziționat, mingea i-a ocolit. Revenind la duelurile cu Dugandžić, trebuie amintit că Meijers a reușit să îi blocheze croatului poziția de șut de la 6 – 7 metri lateral de poartă, deși a plecat o secundă mai târziu decât rapidistul în demarcarea lui pe un culoar un pic mai îndepărtat de poziția petrolistului (min. 32). Dar, cum Meijers nu a jucat mingea, acțiunea nu apare contabilizată în tabel, însă trebuie menționată pentru importanța ei în economia jocului.

Bart l-a avut în supraveghere pe Emmers nu numai la fazele fixe, ci și la o altă importantă fază de joc, în careul petrolist, dar a fost nevoit să îl lase liber pentru a încerca stoparea pătrunderii lui Sefer după un-doi – ul cu Ioniță. Mathaus, care a făcut un joc superior față de altădată, a fost și el nevoit să se disloce, dar a produs al doilea penalti al rapidiștilor, cel salvat de Leitner (min. 35). Însă, această greșeală nu poate fi imputată doar unui singur jucător, ci întregului sistem defensiv, ca și acelea de la golurile Rapidului din mitanul secund. Drept este că, la golul al doilea, Meijers are o parte însemnată de vină, chiar dacă Ioniță, cel care a aprins fitilul acțiunii, a fost solitar la acea degajare a portarului Moldovan.

Astfel descoperim cât de importante în bilanțul final sunt și cele două driblinguri suferite de Meijers (min. 73 și 90+4), care au dus la goluri primite, primul venind imediat după marea ratare a lui Măzărache la pasa extraordinară dată de Budescu. În această situație, echipa a fost prinsă descoperită, poate și uluită de acea ratare, iar Meijers a fost prins, în apropierea cercului de la centru, la doi – trei metri în lateral de Dugandžić, cel care s-a dus până la gol. În faza celui de-al doilea dribling suferit, acesta s-a întâmplat tot în apropierea liniei de centru, dar în lateral, la tușă, Pănoiu mergând și el până la gol. Și tot într-un moment în care aproape toată echipa Petrolului se afla în atac, încercând egalarea. Oricum, s-a fluierat finalul jocului aproape imediat.

Nicidecum nu trebuie înțeles că Meijers este scos țap ispășitor pentru înfrângerea cu Rapid, chiar dacă Nae Constantin a declarat, la final, că Bart știe și el că a greșit. Au greșit și alții în meciurile anterioare și nu le-a luat nimeni capul, pentru că asemenea imperfecțiuni sunt tot ale fotbalului. În conjunctura actuală de la club, mai important este să vedem și partea bună a lucrurilor. Meijers rămâne om de bază, chiar și pe această poziție, fiind încrezători că el poate să revină la prestațiile mult mai reușite din alte partide. Iar prima ocazie este chiar duminica ce vine.