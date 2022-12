Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că aplicarea actualului Contract-cadru a fost prelungită până în primăvara anului viitor. ”Termenul de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2022 (HG nr. 696/2021) a fost prelungit până la data de 31 martie 2023 printr-o Hotărâre adoptată în cadrul ședinței de guvern din data de 19 decembrie 2022. Principalul motiv al prelungirii aplicabilității actului normativ este asigurarea continuităţii acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, având în vedere nefinalizarea, până în momentul de față, a traseului decizional de aprobare a Legii bugetului de stat pentru anul 2023”, a precizat CNAS. Conducerea instituției a declarat că prelungirea aplicării Contractului-cadru are rolul de a asigura serviciile medicale necesare populației la timp, în mod echitabil și eficient. Pe de altă parte, modificările și completările introduse de la 1 ianuarie 2023 reprezintă ”un pas în plus în procesul de inversare a piramidei serviciilor de asistență medicală, prin creșterea ponderii serviciilor acordate în ambulatoriu și prin reducerea numărului cazurilor de internări nejustificate, care ar putea fi tratate în condiții de siguranță de medicii de familie”. De asemenea, reprezentanții instituției au menționat că în actul normativ au fost introduse și unele prevederi noi, care vor intra în aplicare de la 1 ianuarie 2023: ”Se extinde pachetul minimal de servicii care se acordă în asistenţa medicală primară persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat, în acord cu prevederile programului pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România convenit cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Urmează ca aceste persoane să aibă acces la o paletă mai largă de servicii medicale la medicul de familie, cum ar fi consultaţiile pentru afecţiuni cronice, precum şi consultațiile de prevenție acordate in aceeaşi modalitate ca şi persoanelor asigurate. Detaliile acordării acestor servicii urmează să fie reglementate prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru care, de asemenea, vor fi modificate. Hotărârea de Guvern stabilește totodată și modalitatea de evidențiere, raportare și decontare a serviciilor medicale acordate persoanelor neasigurate în cabinetele de medicină de familie. Pentru aceste servicii se stabilesc tarife exprimate în puncte de valoare egală cu punctele pentru serviciile acordate persoanelor asigurate, iar cabinetele de medicină primară vor încheia cu casele de asigurări de sănătate acte adiționale pentru furnizarea de servicii medicale către persoanele neasigurate. Finanțarea acestor servicii se va face din bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Sănătății”. CNAS a mai anunțat, totodată, că, începând cu data de 1 ianuarie 2023, încetează aplicabilitatea prevederilor OUG nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, conform cărora decontarea serviciilor medicale spitaliceşti s-a realizat la nivelul cheltuielilor efective, de la data respectivă contractarea şi decontarea serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare continuă urmând să se realizeze pe baza indicatorilor specifici spitalelor. În acest ultim caz, reprezentanții CNAS au ținut să declare: ”Precizăm că toate tarifele pentru decontarea serviciilor medicale spitalicești, atât pentru spitalizarea continuă, cât și pentru cea de zi, dar și pentru serviciile medicale în scop diagnostic-caz, acordate în ambulatoriul de specialitate clinic, care sunt finanţate din fondul alocat pentru asistenţă medicală spitalicească, şi care sunt similare unor servicii medicale standardizate acordate în spitalizare de zi, au fost ajustate ținându-se cont de inflație”.