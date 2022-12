Programul s-a prelungit şi în 2023; în Prahova sunt zeci de mii de beneficiari

N. Dumitrescu

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că a încărcat o nouă tranșă de 250 de lei – a patra și ultima pe anul 2022- pe cardurile sociale oferite prin programul ”Sprijin pentru România”. Este vorba despre cardurile în baza cărora pot fi achiziționate alimente, dar și mese calde, reprezentanții ministerului menționat subliniind faptul că s-a dorit ca această ultimă tranșă de bani să fie virată, special, chiar înainte de Crăciun. În context, s-a anunțat că până astăzi, 21 decembrie a.c., toți beneficiarii – în număr de aproximativ 2,4 milioane de români – vor avea cardurile încărcate cu ultima tranșă de bani pentru anul în curs, valoarea totală a fondurilor transmise de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, din fonduri europene nerambursabile, ridicându-se la suma de 593.036.500 de lei. Reamintim că, pentru anul 2022, au fost stabilite patru tranșe de bani, în valoare totală de 1.000 de lei, oferite o dată la două luni, până la finalul acestui an. Sumele încărcate sunt valabile 12 luni de la data încărcării lor, astfel că, dacă tranșa a patra este încărcată în decembrie 2022, ea poate fi utilizată până în decembrie 2023. Potrivit reprezentanților Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, conform unei situații valabile în luna septembrie a.c., la nivelul județului Prahova erau înregistrați aproape 80.000 de beneficiari, cei mai mulți – peste 53.000 – fiind din categoria pensionarilor din sistemul public de pensii, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei. De adăugat, însă, că această facilitate va fi valabilă și anul viitor, în contextul în care decizia a fost adoptată chiar la Palatul Victoria. Concret, Guvernul a aprobat acordarea, în anul 2023, a șase noi tranșe de câte 250 de lei pentru alimente și mese calde, dar și majorarea cu 12,5% a pragului de venit până la care se acordă aceste vouchere sociale.

Așa cum s-a anunțat în mod oficial, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a efectuat plățile pentru încărcarea voucherelor sociale oferite prin programul „Sprijin pentru România” cu o nouă tranșă de 250 de lei, cea de-a patra, ultima pe anul 2022. ”Menționăm că s-a efectuat încărcarea pentru beneficiarii care au intrat deja în posesia cardurilor. În continuare, în cursul lunii ianuarie 2023, se vor emite și distribui cardurile pentru categoriile de beneficiari care au devenit eligibili după momentul acordării celei de-a treia tranșe sau care au fost omiși din aceasta. O posibilă excepție ar putea surveni în cazul persoanelor care nu au fost găsite la domiciliu pentru a li se înmâna cardul sau care nu au răspuns avizării reprezentanților Companiei Naționale Poșta Română, însă nu există riscul ca vreunul dintre beneficiarii eligibili să nu primească acest sprijin. Atfel, până miercuri (n.n. – astăzi), toți beneficiarii vor avea cardurile încărcate, pentru a putea achiziționa alimente și mese calde. Valoarea totală a sumei transmise de MIPE, din fonduri europene nerambursabile, se ridică la 593.036.500 de lei. Sprăm că am reușit să facem o surpriză plăcută celor 2,4 milioane de români care beneficiază de ajutorul de 250 de lei pentru alimente și mese calde pe care îl oferim prin programul «Sprijin pentru România». Datorită strânsei colaborări între minister și celelalte părți implicate în proces, am încărcat tranșa IV înainte de Crăciun, pentru ca românii vulnerabili să se bucure de un mic ajutor pentru ca de pe masa de sărbători să nu lipsească produsele tradiționale”, au menționat reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin intermediul unui comunicat de presă. Mecanismul de distribuire a cardurilor prevede trei etape: 1) producția cardurilor de către unitățile emitente (imprimarea datelor beneficiarilor și inserarea CIP-ului), 2) împlicuirea și distribuirea la nivel național de către Poșta Română și 3) încărcarea valorică a cardurilor pe măsură ce acestea intră în posesia beneficiarilor. Listele cu beneficiari sunt stabilite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), iar de împlicuirea și livrarea cardurilor se realizează de către angajații Poștei Române. Atunci când sunt distribuite, cardurile sunt însoțite de scrisori care conțin instrucțiuni de utilizare (inclusiv codul PIN), detalii despre magazinele unde se pot utiliza cardurile și un număr de telefon pentru cazurile în sunt probleme. Cardurile pot fi folosite doar de către beneficiari, dar, în cazuri excepționale, în care beneficiarul nu se poate deplasa la operatorii economici pentru a utiliza ajutorul bănesc, se pot încredința tichetele unei persoane apropiate, dar doar împreună cu actul de identitate. Pentru a putea afla soldul curent / suma disponibilă pe card și pentru alte informații, beneficiarii pot să apeleze Serviciul Clienți al emitentului, numerele de telefon oficiale fiind următoarele: Edenred: 021 301 33 03; Sodexo: 021 204 46 64; UP România: 0374 66 22 73.

Anul viitor vor fi alocate șase tranșe de bani

Totodată, ministerul menționat a anunțat că a fost prelungită perioada de acordare a voucherelor şi a tranşelor de câte 250 lei pentru alimente și mese calde. Măsura a fost stabilită prin decizie a Guvernului, care a aprobat acordarea a șase noi tranșe de câte 250 de lei pentru alimente și mese calde, în cursul anului 2023, precum și majorarea cu 12,5% a pragului de venit până la care se acordă acest drept. Ca urmare a acestor decizii, vor primi vouchere sociale pentru alimente și mese calde următoarele categorii de persoane: pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1500 lei, pentru tranșele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 1700 lei pentru tranșele din anul 2023; copiii și adulții încadrați în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 1700 lei pentru tranșele din anul 2023; familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023; familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023; familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Pentru persoanele declarate eligibile cu ocazia actualizării periodice a listelor cu beneficiari de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale vor fi eliberate noi carduri electronice.