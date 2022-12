Ar putea fi două întrebări pe care părinții să și le fi pus măcar o dată fiind conștienți de faptul că natura este casa noastră. Este locul în care ne retragem pentru a ne revigora simţurile şi a ne tempera gândurile.

În acelaşi timp, cu toții suntem conştienţi că evoluţia civilizaţiei are, din păcate, și o influenţă negativă asupra naturii. De aceea, ideal este să fim preocupați zilnic să avem grijă de ea, iar pe copii să-i învățăm din vreme acest lucru. Cum? Prin joc și multe activități adaptate vârstei, cei mici pot învăța ușor încă de la vârsta preșcolară despre protejarea mediului, reciclare, despre respectul faţă de plante şi animale sau despre alimentaţia echilibrată. De la vârste foarte fragede copiii pot învăța chiar și despre economisirea banilor, care are o legătură relevantă cu grija pentru natură şi gospodărirea responsabilă a resurselor acesteia.

Cine ne-ar putea ajuta să-i învățăm pe copii să prețuiască natura?

Tedi. El răspunde imediat ”prezent” la această întrebare și îi învață pe cei mici multe lucruri interesante despre natură. Dar nu singur, ci împreună cu doamnele educatoare cărora le transmite în prealabil cântece, poezii și multe idei de activități interesante. Toate aceste lucruri se întâmplă în cadrul programului „Tedi şi prietenii naturii”, la care educatorii de la grădinițe de stat și private (grupele mari) din județele Prahova, Suceava și Giurgiu sunt invitați să se înscrie până pe 31 decembrie 2022.

Participarea este gratuită, la fel și suportul didactic care este asigurat de Tedi și constă în materiale necesare desfășurării programului. Toate materialele sunt în format electronic și vor fi transmise prin e-mail, după finalizarea înscrierii. Implementarea programului de către educatori este certificată printr-o diplomă de participare. Tedi are încredere că materialele elaborate pentru programul „Tedi şi prietenii naturii” vor fi de mare folos educatorilor pentru a-i introduce cât mai ușor pe copii în lumea frumoasă a naturii şi vor face ca activităţile să fie, atât pentru copii, cât şi pentru educatori, o aventură plină de distracţie şi de idei creative.

Tedi invită cât mai mulți educatori să se înscrie în program!

Mai multe informaţii despre desfășurarea programului puteţi găsi pe pagina de internet https://tediprietenulnaturii.ro/.

Alte detalii despre programul Tedi și prietenii naturii se pot obține la numărul de telefon 0374409539 sau la adresa de e-mail: contact@tediprietenulnaturii.ro.

”Tedi și prietenii naturii” este un program inițiat și susținut de Maspex Romania prin brandul Tedi. Programul debutează cu o ediție pilot care se desfășoară în județele Prahova, Suceava și Giurgiu. Partenerii programului sunt Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și inspectoratele școlare locale. Participarea este gratuită, la fel și suportul didactic care este asigurat de Tedi și care constă în materiale necesare desfășurării lecțiilor din program.

Despre Maspex Romania

Cu o experienţă de peste 25 de ani pe piaţă şi un portofoliu vast de produse, compania Maspex Romania este unul dintre cei mai cunoscuţi producători din ţară pentru categoriile sucuri, nectaruri şi băuturi răcoritoare, produse instant, snacksuri sărate, apă minerală naturală.

În prezent, Maspex Romania este lider de piaţă în România, pe segmentele JNSD, cappuccino şi ciocolată caldă. Compania deţine branduri cunoscute şi apreciate, precum: Tymbark, Tedi, Ciao, Figo, Bucovina,Tiger, Alcalia, La Festa, Salatini, Rollini d’Oro, Arnos, Vălenii de Munte.

De-a lungul anilor, am devenit din ce în ce mai implicați în proiecte CSR și contribuim continuu la crearea unui cadru sănătos de dezvoltare pentru noile generații, acordăm o atenție desosebită principiilor sănătoase și implementăm proiecte sociale care au scopul de a îmbunătăți calitatea vieții prin educație, nutriție echilibrată, sport și mișcare. Școala Siguranței Tedi (www.scoalatedi.ro), Cupa Tymbark Junior (www.cupatymbark.ro), Spitale Colorate sunt câteva dintre proiectele noastre de succes, care au grijă astăzi de generațiile de mâine.