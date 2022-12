CSM Petrolul Ploieşti a început returul primei faze a campionatului cu o victorie obţinută la Târgu Jiu, pe terenul ultimei clasate din Conferinţa A a Ligii Naţionale de Baschet Masculin, scor 74-64 (20-17, 12-21, 21-18, 21-8)! Băieţii pregătiţi de Mihai Popa au câştigat trei dintre cele patru sferturi ale întâlnirii, iar diferenţa de zece puncte consemnată la final ar putea „vorbi” despre un succes facil, însă verdictul favorabil ploieştenilor a venit doar după o evoluţie foarte bună avută în ultimele zece minute de joc.

Gazdele au condus inclusiv la 9 puncte, 53-44 în minutul 27, însă finalul sfertului al treilea, cu două coşuri marcate de Milin şi Brkic în ultimul minut, a anunţat revirimentul băieţilor noştri, care au intrat în ultima secvenţă cu deficit de numai 3 puncte, 53-56. Egalitatea s-a restabilit la două minute de la reluarea jocului, 58-58, a „rezistat” până la 62-62, după care au urmat mai bine de şapte minute aproape perfecte pentru CSM Ploieşti: o defensivă impecabilă, cu doar două puncte încasate, şi un joc bun în atac, concretizat în 12 puncte ce au pus la final pe tabelă o diferenţă formată din două cifre. Şi, pentru că vorbim despre cifre, din nou impresionantă a fost evoluţia lui Veljko Brkic, care a reuşit un „double-double” cu 20 de puncte şi 15 recuperări. De reţinut şi cele 4 intercepţii reuşite de Mitchell, dar şi faptul că am avut nu mai puţin de 13 recuperări ofensive (faţă de numai 3 ale gorjenilor), transformate în puncte preţioase în economia partidei.

Pentru CSM Petrolul Ploieşti au evoluat: Brkic (20 puncte, 15 recuperări), Misters (13, 3×3), Mitchell (10), Milin (9, 1×3), O. Popa Calotă (7, 1×3), B. Popa (7), Funderburk Jr. (3, 1×3), C. Dinu (3, 1×3), Aughburns (2) şi Chiţu.

În etapa a doua a returului, echipa noastră va primi, vineri, începând cu ora 18:00, în Sala Sporturilor Olimpia, vizita celor de la Rapid Bucureşti, duel care se anunță, infinit mai greu!

Mihai Popa (antrenor principal CSM Petrolul Ploieşti): „Veneam după o înfrângere greu de digerat la Sibiu şi ştiam că va fi foarte greu dacă nu vom fi concentraţi încă de la început. În prima repriză am avut probleme în luarea unor decizii în atac şi pe partea de intensitate în apărare, iar asta ne-a costat nişte coşuri uşoare, pe care trebuia să le evităm pentru a obţine un rezultat pozitiv. După pauză am făcut nişte reglaje, am fost mult mai concentraţi şi am câştigat meritat cred eu, motiv pentru care îi felicit pe băieţi, mai ales că parcurgem un sezon în care nu este uşor să câştigi în deplasare. Obiectivul meu este să practicăm un baschet calitate, care să ne aducă rezultate pe măsură, însă nu am reuşit să facem asta în mare parte din meci. Mă bucură, totuşi, faptul că ne-am putut focusa pe partea de apărare şi acest aspect s-a dovedit decisiv, până la urmă”.