Posturile din IT au fost cel mai bine plătite în 2022, cu o medie a salariului net de 6.000 de lei/lună, urmate de cele în project management, cu o valoare medie lunară de 5.000 de lei/net, şi de cele din domeniul bancar, cu un câştig mediu net de 4.300 de lei, reiese din Indexul salarial, publicat ieri de o platformă de recrutare online, potrivit Agerpres.

În acelaşi context, datele centralizate de eJobs, bazate pe comparatorul salarial Salario, arată faptul că, în acest an, judeţele cu cele mai mari salarii în 2022 au fost Bucureşti, cu o medie salarială netă de 4.500 de lei, Cluj (4.100 de lei), Timiş (4.000 de lei), Sibiu, Braşov, Iaşi şi Ilfov (fiecare cu câte 3.500 de lei net). De asemenea, ierarhia judeţelor care au angajat cel mai mult anul acesta are pe primul loc Capitala, urmată de Cluj şi Timiş, Iaşi şi Ilfov. Alte judeţe în care salariul mediu net depăşeşte pragul de 3.000 de lei sunt Bihor (3.500 de lei), Constanţa (3.200 de lei) şi Dolj (3.200 de lei).

La polul opus se află judeţe precum Gorj, Vaslui, Mehedinţi, Bacău sau Ialomiţa, unde mediile salariale nete oscilează între 2.700 şi 3.000 de lei net. Potrivit sursei citate, cu peste 400.000 de joburi noi postate pe eJobs.ro şi creşteri salariale în aproape toate domeniile de activitate, 2022 a fost un an în care balanţa de pe piaţa muncii a fost înclinată în favoarea candidaţilor şi angajaţilor. Astfel, au fost cu 14,1% mai multe locuri de muncă noi disponibile, faţă de 2021, respectiv cu 5,5% peste numărul consemnat în 2019.

Conform analizei de specialitate, cel mai bine plătiţi, în 2022, au fost angajaţii din IT, care, cu un salariu mediu net de 6.000 de lei pe lună, domină detaşat topul.

Totodată, cei care lucrează în project management ocupă cea de-a doua poziţie, cu o medie salarială de 5.000 de lei, angajaţii din banking câştigă, în medie, 4.300 de lei lunar, iar cei din telecomunicaţii şi construcţii 4.200 de lei. Salarii medii de 4.000 de lei au mai fost înregistrate în inginerie, auto/echipamente, medicină, e-commerce, audit/consultanţă sau asigurări. Datele Salario relevă faptul că în zona de Retail a fost înregistrat un salariu mediu de 3.200 de lei, anul acesta, pentru industria alimentară şi turism de 3.000 de lei, iar pentru call center de 2.800 de lei.