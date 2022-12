Luiza Rădulescu Pintilie

„Un eveniment care pune în valoare performanţa în Educație. O încununare a muncii de peste an, un moment în care ne bucurăm alături de copii, de rezultatele lor”, astfel defineşte directorul Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova, profesoara de informatică Dana Lică, de la Colegiul „I.L. Caragiale”, supranumită „antrenoarea de genii”, recenta gală în cadrul căreia au fost premiați 185 de elevi pentru rezultatele de top obţinute la concursurile desfășurate în anul școlar 2021-2022, toţi laureaţii fiind pregătiţi în cadrul centrului amintit, care şi-a asumat misiunea de a fi „un nucleu educațional orientat către dezvoltarea capacităților individuale la nivel maximal.”

Şi un asemenea eveniment s-a şi dovedit a fi cel găzduit de Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploieşti, pe scena căreia au urcat de această dată tineri „artişti” de renume naţional şi internaţional în diverse domenii ale cunoaşterii, fie că este vorba despre matematică, informatică, astronomie, chimie, fizică, limba română sau limbi străine, geografie, istorie sau ştiinţe socio-umane, reprezentând colegiile naţionale „I.L.Caragiale”, „Mihai Viteazul”, „Nichita Stănescu”, „A.I.Cuza” din Ploieşti şi „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte, Colegiul Pedagogic „Regina Maria” Ploieşti şi o serie de şcoli generale. Ca în fiecare an, finanțarea premiilor, în valoare de 86150 lei, a fost asigurată de Primăria Municipiului Ploiești. Iar faptul că acest centru de excelență reprezintă „o poveste reușită a parteneriatului elevi, școală, părinți, comunitate locală”, cum defineşte profesoara Daniela Lica locul în care performanţa este ridicată la cel mai înalt nivel, a avut încă o dovadă a pasiunii, a seriozităţii, a implicării, a dăruirii, a perseverenţei fără de care nu se pot obţine asemenea rezultate de excepţie. Fără de care nu se poate construi „excelența aici, la noi acasă”, cum a ţinut să le mulţumească aceeaşi remarcabilă profesoară premianţilor. Cea care are, de altfel, convingerea – după cum a declarat într-un interviu – că „Elevul trebuie împuternicit la ore și să i se acorde putere de a crea, de a vedea un rezultat al muncii lui, iar pentru a performa îi este necesar sprijin de la niște părinți care înțeleg că educația e singurul bagaj cu care copilul pleacă de acasă la 18 ani”. Şi în cei 30 de ani de activitate a dovedit cu asupra de măsură adevărul crezului său de profesor şi pedagog de vocaţie, dovadă cele peste 100 de medalii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei obţinute de elevii săi şi medaliile adjudecate la Olimpiada Internaţională de Informatică de 7 dintre aceştia, precum şi faptul că 17 dintre cei pe care i-a îndrumat au absolvit deja universităţile Cambridge şi Oxford în domeniul Computer Science, sau că alţii studiază în SUA, la universităţi de renume, precum Harvard sau Yale. Şi, cu siguranţă, cei mai mulţi dintre premianţii de acum, dacă nu chiar toţi, vor urma acelaşi drum al excelenţei…