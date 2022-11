G. Marin

Sâmbătă de la ora 18.00 vine UTA ca oaspete, în a doua etapă a Superligii. Dacă mergem pe firul istoriei, disputa are tradiții îndelungi plecând din 1952 și a continuat ani buni în șir. Sau, dacă luăm în calcul și întâlnirile dintre reprezentantele celor două orașe, chiar din prima ediție postbelică (1946-1947), UTA și Prahova s-au aflat ca adversare în prima divizie. Acum, situația se prezintă diferit. UTA a revenit în prima divizie în 2020, iar Petrolul abia în vara acestui an. Desigur, au mai fost întâlniri recente în liga secundă, dar numai prima scenă contează cu adevărat pentru două formații cu ștaif, cu titluri de campioană în palmares.

Cu siguranță că și istoricul meciurilor anterioare își va pune amprenta asupra meciului în sine, publicul ajuns la o anume vârstă neputând uita duelurile Dridea – Czako, ca să dăm un singur exemplu. Astăzi, lăsând istoria deoparte, ceea ce este mai aproape de partea tehnică a rezumat-o antrenorul Nicolae Constantin în conferința de presă premergătoare meciului: „Întâlnim UTA într-o situație sportivă nu prea bună pentru ei, după o schimbare de antrenor (n.n. László Balint a revenit la echipă) – și lucrul acesta nu este prea bun pentru noi, pentru că am mai pățit-o odată, cu Mioveni – au și ceva jucători suspendați, dar, cu siguranță, vor reveni jucătorii care au fost excluși din lot de precedentul antrenor. Probabil că vor schimba și sistemul. Este clar că vom avea câteva momente în care vom sta în așteptare. Într-un minut-două putem să ne dăm seama de așezarea lor în teren și de intențiile lor. Dar noi suntem pregătiți pentru oricare variantă o vor adopta și astfel să facem un joc bun pentru că ne dorim din tot sufletul să câștigăm”. Prezent și el în conferința de presă, Mihai Velisar a susținut afirmația antrenorului Constantin, precum că meciul nu va fi ușor pentru echipa noastră și a punctat: „Faptul că au schimbat antrenorul poate fi un declic pentru ei (n.n. pentru echipierii arădeni), chiar dacă pentru jucători nu este o situație prea bună. O știu din experiența proprie de la Mediaș, unde am schimbat trei antrenori într-un an și jumătate. Nu este timp pentru integrarea antrenor-jucător. Totodată, schimbarea antrenorului dă un imbold aparte, pentru că fiecare jucător dorește să demonstreze că merită să facă parte din echipă. Noi ne dorim să ne facem jocul nostru cât putem de bine și sperăm să câștigăm cele trei puncte”.

Dacă toată lumea este de acord că meciul nu va fi floare la ureche – de altfel niciunul nu va fi atât de simplu – Nae Constantin ne-a lămurit și de ce acest meci trebuie privit cu circumspecție, în afara „ghicitorii” sistemului, despre care a vorbit mai devreme: „În opinia mea, UTA este mai periculoasă în momentul în care adversarul are mingea decât în momentele în care construiește un atac pozițional. În atac au jucători foarte buni, foarte rapizi. UTA este o echipă care duce contraatacul foarte bine, de aceea trebuie să fim foarte prudenți. Chiar dacă au probleme în apărare – lipsesc Benga și Erico da Silva – eu cred că au și soluții. Noi nu avem un om în plus dacă lipsește Benga sau altcineva. Noi trebuie să facem ceea ce trebuie și doar făcând ce trebuie putem spera la un rezultat bun”.

Cu mențiunea că sunt posibile una sau două schimbări în echipă, așteptăm cu interes și cu încredere confruntarea de mâine, ora 18:00.

Injecţie cu moral

Continuând o mai veche tradiție, „lupii” și-au reluat vizitele în instituțiile școlare ploieștene, în această săptămână aflându-se în mijlocul elevilor de la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Ploieşti. S-au făcut multe poze, s-au dat autografe și s-au împărțit invitații pentru meciul de sâmbătă, cu UTA Arad, jucătorii fiind întâmpinați cu multă căldură de către elevii și profesorii de la „Anghel Saligny”, unde, cu siguranță, galben-albaștrii au mulți fani.