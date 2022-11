Asociația Județeană de Fotbal Prahova a anunțat că ”echipele care figurează în evidențele AJF Prahova cu debite restante nu vor mai fi programate începand cu data de 11 noiembrie 2022, în conformitate cu dispozițiile art. 83 alin. 12 din Regulamentul Disciplinar”! Printre formațiile ”vizate” se regăsesc grupări chiar din Liga A, precum CS Berceni, Triumf Poiana Câmpina, AS Bănești sau Coada Izvorului, care au termen această săptămână să ”intre în rândul lumii”!

Se pregătește o nouă ”Licenţă C”

Școala Federală de Antrenori din cadrul FRF, împreună cu AJF Prahova vor demara un nou curs pentru obținerea Licenței C UEFA, prima clasificare profesională în materie de antrenorat. Pentru a putea fi admis la un curs pentru diploma UEFA C, un candidat trebuie să dețină diploma de bacalaureat, să trimită toate documentele de admitere cerute de Școala Federală de Antrenori prin intermediul AJF/AMFB, în calitate de organizator al cursului, costul acestui curs urcând la 1000 de lei.

Perioada de înscriere este până în 18 noiembrie, la sediul AJF Prahova, probele de evaluare demarând pe 22 noiembrie, cu o probă tip ”interviu”, apoi o probă tehnică, în 24 noiembrie, în funcție de numărul candidaților înscriși, apoi admiși, cursul urmând să se desfășoare cu 15-25 persoane, președintele clubului Tricolorul Breaza, Marius Vișan – în calitate de referent, fiind persoana desemnată de către AJF Prahova cu implementarea acestui curs.

Fotbal judeţean, rezultate şi clasamente

SUPERLIGA B PRAHOVA, Etapa 14

Stejarul Goruna Cocorăștii Mislii – Olimpia Cireșanu 2-1

Unirea Teleajen Ploiești – Olimpia Comarnic 1-3

Carpați Mefin Sinaia – Știința Albești 5-2

AS Starchiojd – Brădetul Ștefești 3-2

Unirea Cocorăștii Colț – CSO Mizil 5-0

Petrolul Ologeni – CS Blejoi II 1-2

CS Scorțeni Bordeni – AS Gherghița (echipa oaspete nu s-a prezentat la joc)

ACS Viitorul Puchenii Mari – Sportul Câmpina 2-0

Prahova Tg. Vechi – Progresul Bucov 3-1

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Unirea Cocorăştii Colţ 14 11 2 1 48 14 35p

2 Olimpia Comarnic 14 10 3 1 47 15 33p

3 AS Prahova Târgșorul Vechi 14 8 3 3 43 23 27p

4 AS Starchiojd 14 7 5 2 37 23 26p

5 Brădetul Ştefeşti 14 7 4 3 40 15 25p

6 CSO Mizil 13 6 3 4 25 24 21p

7 CS Blejoi 2 13 6 2 5 24 22 20p

8 Unirea Teleajen Ploiesti 14 6 2 6 36 35 20p

9 Progresul Bucov 14 5 5 4 17 17 20p

10 Olimpia Cireșanu 14 5 4 5 26 19 19p

11 AS Gherghiţa 13 5 3 5 25 26 18p

12 CS Scorţeni Bordeni 13 4 2 7 23 31 14p

13 Petrolul Ologeni 14 4 2 8 25 34 14p

14 Sportul Câmpina 14 4 1 9 15 36 13p

15 Carpaţi MEFIN Sinaia 14 3 3 8 24 47 12p

16 ACS Viitorul Puchenii Mari 14 3 2 9 16 39 11p

17 Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 14 3 2 9 22 50 11p

18 Ştiinţa Albeşti 14 1 4 9 13 36 7p

Superliga B1, Seria Est, Etapa 11

Avântul Tomșani – Luceafărul Drajna 3-3

Victoria Fântânele – Progresul Coslegi (oaspeţii nu s-au prezentat la joc)

Flacăra Mălăiești – Viitorul 2018 Ceptura 0-2

Real Boys Vălenii de Munte – CS Bucov Pleașa 1-3

Tineretul Gura Vitioarei – Voința 2009 Gornet 3-2

Progresul Aluniș – CS Valea Călugărească 2-0

Progresul Drăgănești – CSO Măgura Slănic 4-3

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CS Valea Călugărească 11 10 0 1 36 8 30p

2 Viitorul 2018 Ceptura 11 9 0 2 49 15 27p

3 Tineretul Gura Vitioarei 10 8 1 1 26 14 25p

4 Victoria Fântânele 10 8 0 2 32 17 24p

5 Progresul Drăgăneşti 11 5 1 5 23 21 16p

6 Flacăra Mălăieşti 11 4 2 5 20 22 14p

7 ACSO Măgura Slănic 11 4 1 6 19 22 13p

8 Luceafărul Drajna 10 4 1 5 19 33 13p

9 CS Bucov Pleasa 11 3 3 5 28 24 12p

10 Progresul Aluniş 11 3 3 5 15 20 12p

11 Real Boys Valenii de Munte 11 3 1 7 23 28 10p

12 Avântul Tomşani 11 2 2 7 21 49 8p

13 Progresul Coslegi 10 2 1 7 18 40 7p

14 Voinţa 2009 Gornet 11 2 0 9 17 33 6p

LIGA B PRAHOVA, Seria VEST, Etapa 11

Progresul Provița de Jos – CS Mănești 2013 Băltița 2-4

Genesis Filipeștii de Pădure – Unirea Lacul Turcului 6-1

FC Muscelul Câmpina – Voința Adunați 1-1

CS Scorțeni Mislea – Viitorul Provița de Sus 3-0

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CS Măneşti 2013 Băltiţa 11 8 1 2 48 18 25p

2 Vointa Adunati 11 7 1 3 20 21 22p

3 Progresul Proviţa de Jos 11 6 0 5 23 15 18p

4 FC Muscelul Câmpina 11 5 1 5 15 23 16p

5 AS Genessis Filipești de Pădure 11 4 2 5 22 26 14p

6 Viitorul Proviţa de Sus 11 4 0 7 12 22 12p

7 CS Scorţeni Mislea 11 3 2 6 20 21 11p

8 Unirea Lacul Turcului 11 3 1 7 22 36 10p

Superliga B1, Seria Vest, Etapa 12

Tineretul Poienarii Burchi – CS Șirna Varnița 0-6

CS Brazi Popești – Prahova Tinosu 3-1

Flacăra Filipeștii de Târg – AS Gorgota 2-4

Viitorul Cosminele – Viitorul Predești 5-2

Prahova Nedelea – AS Târgșorul Vechi Stăncești 4-1

Avântul Măgureni – Gloria Vâlcănești 3-1

Viitorul Poienarii Burchi – CS Șotrile 1-0

Arizona Zalhanaua – CS Ariceștii Rahtivani 0-1

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CS Șirna Varnița 12 10 2 0 34 6 32p

2 Prahova Nedelea 12 7 5 0 49 21 26p

3 AS Targşorul Vechi Stăncești 12 8 1 3 61 18 25p

4 CS Ariceştii Rahtivani 12 7 3 2 29 17 24p

5 Gloria Vâlcăneşti 12 6 1 5 34 25 19p

6 Viitorul Poienarii Burchii 11 6 1 4 20 16 19p

7 Arizona Zalhanaua 12 6 1 5 23 20 19p

8 Avântul Măgureni 12 6 1 5 29 31 19p

9 Viitorul Cosminele 12 5 2 5 24 37 17p

10 AS Gorgota 12 4 2 6 23 25 14p

11 CS Şotrile 12 3 4 5 16 19 13p

12 Prahova Tinosu 12 3 1 8 16 27 10p

13 Flacăra Filipeşti de Târg 12 3 1 8 21 45 10p

14 Viitorul Predeşti 12 2 3 7 23 31 9p

15 CS Brazi Popeşti 11 2 2 7 18 37 8p

16 Tineretul Poienarii Burchii 13 2 0 11 24 71 6p

LIGA B PRAHOVA, Seria NORD, Etapa 10

Tirana Homorâciu – Voința Măgurele 2-3

Tineretul Poiana Vărbilău – Victoria Olteni 2-3

Unirea Valea Dulce – AS Podenii Vechi 3-1

AS Viitorul Bughea de Jos – Speranța Chiojdeanca 1-3

Avântul Bertea – Viitorul Țipărești 2-3

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Voinţa Măgurele 10 7 2 1 28 16 23p

2 Viitorul Ţipăreşti 10 7 2 1 22 11 23p

3 Speranta Chiojdeanca 10 7 1 2 27 13 22p

4 Unirea Valea Dulce 10 6 1 3 29 18 19p

5 Tirana Homorâciu 10 6 1 3 22 12 19p

6 AS Podenii Vechi 10 4 1 5 21 16 13p

7 Victoria Olteni 10 3 1 6 20 29 10p

8 Avântul Bertea 10 3 1 6 18 31 10p

9 AS Tineretul Poiana Vărbilău 10 1 1 8 9 30 4p

10 AS Viitorul Bughea 10 0 1 9 12 32 1p

LIGA B PRAHOVA, Seria EST, Etapa 11

Steaua Sângeru – Voința Vadu Părului 10-0

Șoimii Apostolache – Voința Călugăreni 2-0

Viitorul Iordăcheanu – CS Brazi II 1-1

Rapid Sălciile – Viitorul Pantazi 4-2

Vulturul Zănoaga – Recolta Dumbrava 4-0

AS Potigrafu – Podgoria Vadu Săpat 1-0

Progresul Boldești Grădiștea – Viitorul Fulga 3-1

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Vulturul Zănoaga 11 8 1 2 33 17 25p

2 Viitorul Iordăcheanu 11 6 2 3 25 20 20p

3 Steaua Sângeru 10 5 3 2 40 15 18p

4 Viitorul Pantazi 11 6 0 5 25 18 18p

5 CS Brazi 2 9 5 2 2 15 11 17p

6 Voinţa Vadu Părului 11 5 1 5 21 26 16p

7 Şoimii Apostolache 11 5 0 6 24 23 15p

8 Progresul Boldeşti Grădiştea 11 4 3 4 21 20 15p

9 Viitorul Fulga 10 4 2 4 23 21 14p

10 Voinţa Călugăreni 11 4 1 6 19 24 13p

11 AS Potigrafu 10 4 1 5 10 20 13p

12 Podgoria Vadu Săpat 10 3 3 4 12 22 12p

13 Rapid Sălciile 11 3 1 7 23 35 10p

14 Recolta Dumbrava 11 2 0 9 16 35 6p