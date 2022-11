Timpul mediu petrecut pentru a asculta muzică la nivel global a crescut în ultimul an, potrivit unui raport, informează DPA, preluată de Agerpres. Ascultătorii au petrecut 20,1 ore pe săptămână delectându-se cu muzica lor preferată, în creştere de la 18,4 ore în 2021, a anunţat Federaţia Internaţională a Industriei Fonografice (IFPI).

Această creştere este echivalentă cu ascultarea a 34 de melodii de trei minute în plus săptămânal.

În 2019, raportul a indicat că oamenii ascultau în medie 18 ore de muzică pe săptămână. În 2020 însă, raportul nu a fost realizat din cauza pandemiei de coronavirus.

Raportul anual „Engaging With Music” al IFPI sugerează că oamenii folosesc în medie cel puţin şase metode diferite pentru a asculta muzică şi se delectează în medie cu opt sau mai multe genuri diferite. Aproximativ 46% dintre respondenţi plătesc pentru servicii de streaming audio, cum ar fi Spotify şi Apple Music, care oferă acces la cerere neîntrerupt de reclame. Marea Britanie a fost a doua ţară cu cele mai multe servicii de abonament plătite (52%), imediat după Suedia, cu 56%, în timp ce Statele Unite şi Germania s-au clasat pe locul al treilea, ambele cu 51%.

Muzica a devenit, de asemenea, un element cheie în modul în care oamenii folosesc aplicaţiile de partajare video de scurtă durată precum TikTok. Raportul indică faptul că aproximativ 63% din tot timpul petrecut pe astfel de platforme este dedicat unor videoclipuri în care muzica joacă un rol central. De asemenea, oamenii ascultă o gamă variată de genuri muzicale, IFPI menţionând că peste 500 de stiluri diferite au putut fi numite de cel puţin un respondent. Accesul neautorizat la muzică fără licenţă rămâne, de asemenea, răspândit, cu aproape unul din trei respondenţi (30 %) recurgând la metode neautorizate sau fără licenţă de a asculta sau a descărca muzică.

Munca de teren au fost efectuată în iunie şi iulie 2022 în 22 de ţări, la întrebări răspunzând peste 44.000 de persoane cu vârste cuprinse între 16 şi 64 de ani.