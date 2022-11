Probabil, singura echipă neînvinsă în vreun meci de la ”naștere”! Cu 45 de victorii consecutive… Se poate așa ceva? Da! Iar performera se numește CSM Petrolul Under 14, o ”echipă” formată, majoritar, din ploieșteni, o echipă crescută ”de la zero”, care reușește să uimească! Un ”Dream Team” românesc, care ar trebui susținut, ajutat să ajungă cândva sus, și mai sus, sus de tot!

Campioană a României doi ani la rând şi având un bilanţ de 41 de meciuri consecutive câştigate în competiţia internă, echipa de baschet „U14” a CSM Petrolul Ploieşti a primit „botezul” Europei, cu prilejul primului turneu al European Youth Basketball League – Conferinţa Sud, de la Budapesta. Iar băieţii s-au descurcat foarte bine venind acasă cu alte patru victorii, chiar dacă au întâlnit nume importante ale baschetului juvenil de pe continent, precum Bayern Munchen sau Honved Budapesta, aceasta din urmă o ”superacademie” renumită din Ungaria!

Povestea acestui upgrade gândit pentru sezonul 2022-2023 – trecerea de la meciurile de campionat care sunt, în majoritatea lor, „floare la ureche”, la adversari europeni – ne-a fost destăinuită de antrenorul Ionuţ Ivan: „Ne-am dorit de mult timp să participăm într-o competiţie europeană recunoscută FIBA, asta şi din cauza faptului că, în campionat, la categoria noastră de vârstă nu sunt prea multe echipe puternice şi simţeam nevoia să ne măsurăm forţele cu formaţii de alt nivel. Am reuşit să facem acest pas prin EYBL, care este cumva echivalentul FIBA Eurocup de la nivel de seniori şi îţi aduce drept adversare echipe de top, cu nivel foarte bun de pregătire, multe dintre ele campioane ale ţărilor lor”.

Despre cum a fost la Budapesta, tehnicianul spune că „în acest prim turneu, am jucat cu patru dintre cele nouă echipe din grupa noastră, dintre care Honved Budapesta şi Bayern Munchen au fost formaţiile care ne-au pus mari probleme. Ne-au condus cu 12, respectiv 14 puncte, lucru care nu ni s-a întâmplat niciodată de când am înfiinţat această echipă, însă băieţii au arătat tărie de caracter şi am revenit, reuşind să câştigăm la diferenţe clare. Celelalte două echipe, DIV Basket Belgrad şi Panter Niksic, nu ne-au pus mari probleme chiar dacă vin din spaţiul ex-iugoslav, pentru că avem o generaţie în care am investit foarte mult ca şi timp de antrenament, pregătire, iar acum suntem într-un stadiu avansat. Ce pot să vă spun este că Honved este o Superacademie a Ungariei, susţinută 100% din bani de la guvernul maghiar şi, din ce am înţeles discutând cu colegii de la Budapesta, au un buget de circa un milion de euro pe sezon pe care îl pot cheltui doar pe categoriile de juniori de până la 18 ani. Ei adună tot ce e mai bun din jurul Budapestei, aceasta fiind una dintre cele şase academii zonale din Ungaria, şi au condiţii cum noi doar visăm să avem vreodată. Lucrurile sunt la alt nivel acolo. Din ce ştiu, o altă academie, Ratgeber, din zona Pecs, a avut un jucător african pe care l-a pregătit timp de un an, după care l-a vândut la Barcelona pe nişte sute de mii de euro! Iar Bayern Munchen este campioana Germaniei, reprezintă o echipă ce participă în Euroligă şi asta spune totul despre ei. Aveau un staff ca la orice echipă de seniori de la noi şi, chiar dacă am reuşit să-i învingem, am văzut calitate la jucătorii lor şi sunt sigur că îi vom vedea, cândva, la prima echipă a clubului”. Primele două clasate în fiecare grupă a Conferinţei Sud se vor califica în faza următoare şi, cum CSM Petrolul Ploieşti ocupă primul loc al Grupei B, lucrurile par destul de favorabile în ­perspectiva turneului secund, din luna februarie ­(24-26), ce va avea loc tot în Ungaria: „Am jucat cu două dintre cele mai puternice echipe din această grupă, cei de la Dan ­Dacian au şi ei punctaj maxim, dar ei nu au jucat cu aceste formaţii. Context în care cred că avem şanse mari să ne calificăm în faza următoare, în care merg primele două clasate din cele trei grupe ale Conferinţei Sud”.

Referitor la evoluţiile avute de băieţi la Budapesta, de unde trei dintre jucători s-au întors şi cu premii individuale (Vlad Borcan – MVP al turneului, David Iordăchescu – MVP al echipei şi Roberto Săndulescu – inclus în „starting 5” al turneului) Ionuţ Ivan spune că „evident că ne bucură faptul că am avut jucători remarcaţi, însă echipa este cheia performanţelor în sport, fiind mulţi jucători a căror muncă poate nu se vede pe statistici, dar care contribuie enorm, în special pe faza defensivă şi nu numai. Vorbim despre cei doi gemeni, Tudor şi Teodor Mihalea, mă refer la jucători care au pase decisive, precum Ciprian Coniac sau Alex Petre şi la toţi ceilalţi, pentru că, la fel ca în mai toate sporturile de echipă, în baschet contează foarte mult contribuţia tuturor jucătorilor din lot. Amintiţi-vă de Levi Szijarto, care avea câteva puncte pe meci, dar pe faza defensivă se ocupa mereu de cel mai bun jucător al adversarilor şi îl anihila! Şi cu asta cred că am spus totul”.

Privind în viitor, tehnicianul mărturiseşte că „obiectivul nostru este să ajungem ca la 18 ani să participăm în «Adidas Next Generation Basketball», echivalentul Euroligii de la seniori, dar până atunci sper să putem ca, an de an, să fim o prezenţă constantă în European Youth Basketball League”.

Nucleul lotului, păstrat de la constituirea grupei

Ionuţ Ivan şi Marian Angelian se bazează pe un lot de 15 jucători, cu cei mai mulţi pornind la acest drum în urmă cu doi ani şi jumătate, la înfiinţarea grupei. „Omogenitatea este unul dintre argumentele noastre, pentru că am reuşit să păstrăm acelaşi nucleu de la început, adăugând pe parcurs câţiva jucători care am considerat că ne pot îmbunătăţi lotul, precum Ciprian Coniac, Rareş Tudorie sau Andrei Marcu”, explică Ivan. În acest moment, lotul pe care cei doi antrenori mizează arată astfel: Vlad Borcan, David Iordăchescu, Roberto Săndulescu, Ciprian Coniac, Teodor Mihalea, Tudor Mihalea, Alexandru Petre, Andrei Marcu, Ştefan Dobre, David Ilie, Darius Coman, Rareş Tudorie, Filip Barbu, Sebastian Nicolae şi Richard Enache.

Turneu amical la Belgrad, în ­intervalul 12-15 ianuarie 2023

CSM Petrolul Ploieşti a fost invitată să participe, în perioada 12-15 ianuarie 2023, la cea de-a doua ediţie a unui Turneu Internaţional ce se va desfăşura la Belgrad şi la care şi-au anunţat deja prezenţa Steaua Roşie Belgrad (Serbia), Ratgeber (Ungaria), KK Pro Basket Tivat (Muntenegru), Trijumf Nis (Serbia), KK Krka (Slovenia) şi KK Mornar Bar (Muntenegru). În acel interval, băieţii vor avea oportunitatea de a urmări şi două meciuri din Euroliga Masculină, Steaua Roşie Belgrad – AS Monaco (12 ianuarie) şi Partizan Belgrad – Saski Baskonia (13 ianuarie).

45 de meciuri oficiale, 45 de victorii!

De la momentul implicării în competiţiile oficiale organizate de Federaţia Română de Baschet, băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan şi Marian Angelian au un bilanţ mai greu de întâlnit chiar şi la nivel juvenil: au disputat 45 de meciuri oficiale şi au obţinut tot atâtea victorii!

În sezonul 2020-2021, CSM Ploieşti a câştigat campionatul U12 după ce a ieşit victorioasă în toate cele 9 partide ale turneului de la Costineşti.

Cel mai strâns succes a fost cel din finala cu ACS Dan Dacian Bucureşti: 47-40. Cea mai mare diferenţă de scor s-a consemnat în partida cu ACS Academia de Baschet Phoenix 2 Galaţi: 104-5.

În sezonul 2021-2022, băieţii au reuşit 23 de victorii consecutive, în 9 dintre acestea ei înscriind peste 100 de puncte, iar în 11 dintre ele reuşind să-i ţină pe adversari la cel mult 20 de puncte marcate. Cel mai strâns scor s-a consemnat tot în disputa cu ACS Dan Dacian Bucureşti, 71-56, de data aceasta în semifinala campionatului.

Cea mai clară victorie a fost obţinută în faţa celor de la LPS Târgu Mureş, 134-16.

În ediţia de campionat 2022-2023, CSM Petrolul Ploieşti are deja 9 victorii consecutive, toate cu peste 100 de puncte marcate şi 7 dintre ele cu adversarii înscriind maxim 30. Până acum, cea mai mare diferenţă s-a consemnat în disputa cu ACS Baschet Team Giurgiu: 147-21.