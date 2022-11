N. Dumitrescu

Despre faptul că Ploieștiul are în Centrul Civic și o pată neagră de care nu reușește să scape – chit că vara, într-o anumită zonă, sunt montate ghivece cu flori și umbrele colorate, iar iarna arcade cu ornamente de Crăciun – am mai scris, însă, pare că spațiul cu pricina este sortit să poarte o astfel de ”etichetă”. Despre ce spațiu este vorba? Despre Pietonalul ”Nichita Stănescu”, unde sunt chioșcurile din lemn, care arată, de câțiva ani, mai mult decât jalnic. Amenajat după anul 2000 și gândit, inițial, să dea un farmec aparte zonei din imediata apropiere a Parcului ”Nichita Stănescu”, atât prin prezența acelora care vindeau cărți noi și vechi, cât și flori, acum spațiul cu chioșcuri din lemn este unul lăsat de izbeliște, cei care trec prin zonă putând vedea atârnând din mijlocul plafoanelor – atât cât a mai râmas din ele! – folii zdrenţuite din plastic. Iar de imaginea aceasta are parte ”zona zero” a orașului de vreo câțiva ani, după ce de aici au dispărut atât florăresele, cât și cei care vindeau cărți, activitatea acestora din urmă fiind transferată lângă Parcul ”Toma Socolescu”. Oficial, transferul activității inițiale s-a făcut având în vedere faptul că la nivelul municipalității s-a propus schimbarea destinației acestui spațiu, în toamna anului 2019, în Consiliul Local Ploiești fiind aprobat și un proiect de hotărâre, care vizează ca ansamblurile din lemn să fie transformate în cafenele și restaurante.

În urma organizării unei licitații publice, la sfârșitul anului 2019, unele dintre chioșcurile din lemn au fost adjudecate, fiind încheiate și contracte în acest sens. Numai că lucrările, conform autorizației de construire pentru modernizarea acestor ansambluri, puteau fi începute doar după devierea rețelei publice de canalizare, sarcină care îi revine Primăriei Ploiești. În anul 2020, au fost demarate procedurile de achiziție pentru elaborarea studiului de fezabilitate, însă, ghinion, procedura a fost anulată, pentru că nu a fost depusă nicio ofertă! A venit pandemia, a și trecut, iar zona menționată rămâne, și la sfârșitul anului 2022, tot în postura de ”pată neagră” a orașului! Iar acest lucru pare să continue întrucât, și după organizarea, recent, a unei noi proceduri similare, nicio firmă nu s-a arătat, nici de data aceasta, interesată de acest proiect. Primăria Ploiești a anunțat achiziția directă pentru atribuirea contractului ”Studiu de fezabilitate realizare rețea de apă și canalizare, inclusiv branșamente de apă și racorduri de canalizare în Piața Victoriei – Pietonal Nichita Stănescu”, termenul de depunere a ofertelor fiind 25 noiembrie a.c. ”Studiul de fezabilitate ce face obiectul caietului de sarcini va analiza posibilitatea tehnică de execuție a utilităților aferente chioșcurilor, prin anularea rețelei de canalizare pluviale existentă și construirea unei noi rețele de canalizare mixtă (menajeră și pluvială), a unei rețele de alimentare cu apă potabilă, inclusiv a celor 15 racorduri de canalizare și branșamente de apă pentru fiecare chioșc amplasat”, se arăta în documentația procedurii inițiate de Primăria Ploiești, în care se mai făcea mențiune și despre reconfigurarea spațiului urban, prin amplasarea de chioșcuri cu destinația street food și terasele aferente acestora, în scopul îmbunătățirii situației existente. La câteva zile după data limită până la care au putut fi depuse ofertele, de la Primăria Ploiești am primit confirmarea, marți, 29 noiembrie a.c., că nici de data aceasta nicio firmă nu s-a arătat interesată de realizarea studiului de fezabilitate necesar pentru ca imaginea Pietonalului Nichita Stănescu să capete altă față decât cea din prezent. Poate, la anul, când municipalitatea ploieșteană va repeta demersul, o fi cu noroc, cât să scape și Centrul Civic de pata neagră pe care o are de ani buni!