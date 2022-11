Petrosport a devenit cel de-al doilea club din România, ca număr de jucători dați Naționalei Under 15, cea mai tânără reprezentativă a țării noastre având doi astfel de jucători în lot, la turneul din Bulgaria. Doar Farul lui Gheorghe Hagi este ”mai cu moț”…

Selecționata Under 15 a României, antrenată de Victor Ene, efectuează un stagiu de pregătire care include și două meciuri amicale, în deplasare, împotriva selecționatei similare din Bulgaria, Ninaci și Oancea (Petrosport Ploiești) fiind printre cei convocați!

În prima întâlnire, marți, 1 noiembrie, tricolorii au fost învinși pe final, scor 0-1. Golul a fost marcat de Iliev, în minutul 74. S-au jucat două reprize de câte 40 de minute, cei doi prahoveni fiind titulari!.

Echipa României: Ciobanu – Gheor­ghe, Căldăraru (Alecsandroaie, 52), Popescu, Oprea (Tînjală, 67) – Burlacu (Berchez, 41), Calițoiu (Cr. Oancea, 52) – Pătru (Tameș, min 59), An. Oancea (Savu, 67), Ninaci (Roateș, 59) – Avramescu-cpt. (Dobrescu, 67)

Revanșa este programată astăzi, de la ora 11:00, la CNF Boyana, lângă Sofia.

Lotul convocat pentru această acţiune:

Portari: Luca Crăciun (Farul Constanța), Alin Ciobanu (FC Botoșani);

Fundași: Constantin Gheorghe (Farul Constanța), Cristian Oancea (CSA Steaua), Ricardo Căldăraru (Farul Constanța), Andrei Popescu (Academia Gică Popescu), Raul Alecsandroaie (FCSB), Kevin Tînjală (Farul Constanța), Raul Oprea (Player);

Mijlocași: Ianis Podoleanu (Farul Constanța), Sebastian Burlacu (LPS Suceava), Mihai Calițoiu (Virtus Entella / Italia), Andrei Oancea (Petrosport), Mihai Ninaci (Petrosport), Mateo Tameș (Farul Constanța), David Pătru (Farul Constanța), Ianis Dobrescu (Primavera Deva), Matei Berchez (Farul Constanța);

Atacanţi: Ianis Avramescu (Farul Constanța), Andrei Roateș (Levante / Spania).