Petrolul va disputa astăzi, de la ora 21,00, la Sfântu Gheorghe, un meci foarte important în economia play-off-ului, contra celor de la la Sepsi, cu care se află în luptă directă, teoretic, pentru un loc în primele șase! De altfel, ambele formații și-au menajat titularii în Cupă, pentru a se prezenta ”la maximum” în jocul din această seară, formația din Sf. Gheorghe fiind ca și calificată în faza sferturilor, cu 6 puncte din tot atâtea posibile în Cupă, în timp ce Petrolul are doar un punct din șase în această întrecere.

După 17 meciuri jucate, cele două echipe sunt despărțite de patru puncte în clasament, cu avantaj de partea echipei ploieștene, 26 vs 22, iar un rezultat pozitiv pe „Sepsi Arena” ar reprezenta pentru „lupi” un imbold moral extrem de important în perspectiva ultimelor confruntări ale anului.

Cele două echipe se cunosc bine, în condițiile în care, deja, s-au mai întâlnit de două ori în acest sezon. În Superliga, în turul sezonului regular, a fost 1-1 la Ploiești, iar mai apoi, tot pe „Ilie Oană”, Sepsi a câștigat cu 3-1, în debutul fazei grupelor Cupei României. „Sepsi este o echipă bună a campionatului nostru, pregătită de un antrenor de mare valoare. De altfel, este un club care a crescut an de an și își propune, de la un sezon la altul, obiective tot mai îndrăznețe. E drept, poate nu sunt într-o situație foarte bună în clasament în momentul de față, dar sunt sigur că meciul va fi unul foarte, foarte greu”, a spus Nicolae Constantin, cel care nu vede partida ca pe o „finală” pentru play-off. „Nu ne gândim la așa ceva, ci privim meciul doar ca pe unul foarte important și ne interesează punctele puse în joc. Va fi foarte greu, pentru că întâlnim o echipă care reușește să aibă multe acțiuni ofensive, poate să arate atât pozițional cât și contraatac, nu mai departe de etapa trecută au câștigat fără drept de apel la Pitești, așa încât trebuie să fim prudenți, atenți, și să nu facem greșeli mari. Ține de noi să le facem viața grea și dacă vom reuși asta, atunci putem să obținem un rezultat bun”, a adăugat tehnicianul „galben-albaștrilor”.

Întâlnirea a fost prefațată și de către unul dintre veteranii „găzarilor”, mijlocașul japonez Takayuki Seto. „Ne așteaptă un meci greu, pentru că întâlnim o echipă bună, care pasează bine. Au jucători valoroși în atac, tehnici, și trebuie să fim atenți până în ultimul minut. Dar, mergem acolo încrezători că putem face un joc bun și că putem veni cu un rezultat pozitiv”, a mărturisit fotbalistul nipon, cel care, în ciuda evoluțiilor apreciate din ultima perioadă, crede că ar putea să-și ajute și mai mult echipa. „Nu știu dacă este o perioadă foarte bună pentru mine, eu cred că pot și mai mult! Aceasta este părerea mea, că pot ajuta mai mult, atât pe faza ofensivă, cât și pe cea defensivă. Am avut și câteva șanse mari să înscriu în ultimele meciuri, n-am reușit, dar, până la urmă, cel mai important este să câștige echipa”, a mai spus Seto.

Partida va fi condusă de către o brigadă alcătuită din George Cătălin Găman (Craiova) – Florin George Neacșu (Câmpulung Muscel) și Vladimir Urzică (Piatra Neamț). Rezervă: Ionuț Coza (Cernica, Ilfov). Arbitru VAR: Sorin Costreie (Buftea). Arbitru AVAR: Vlad Bârleanu (București). Observatori: Zoltan Szekely (Baia Mare, pentru arbitraj) și Constantin Stătescu (București, pentru organizare).

Irobiso – ”pârlit” 3 etape!

Eliminat pentru a doua oară în acest sezon, atacantul petrolist Christian Irobiso va avea o pauză un pic mai lungă, acesta primind 3 etape de suspendare, de această dată! Irobiso nu a jucat în Cupa României, cu Slobozia, și va lipsi atât la meciul de astăzi, cu Sepsi, cât și la partida cu U. Cluj, la reluarea campionatului (în 3 decembrie, după pauza cauzată de desfășurarea Campionatului Mondial din Qatar). În plus, fiind considerat ”recidivist”, acesta a primit și o amendă consistentă – 5000 de lei! „Irobiso e singurul absent cert la acest moment, dar mai sunt doi jucători care nu s-au pregătit zilele acestea și rămâne să vedem, până la ora meciului, dacă vor fi apți. Însă, avem un lot care ne permite să venim cu alți jucători în locul celor care pot absenta, iar acesta este unul dintre lucrurile pe care mă bazez atunci când spun că putem face un meci bun și putem obține un rezultat pe măsură”, a mai spus Nicolae Constantin.