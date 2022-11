Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia să descopere amănunte dintre cele mai interesante despre istoria fotbalului de pe raza judeţului nostru. După ce ani la rând v-aţi delectat cu extraordinarele materiale semnate de Constantin Dumitru – Plopeni, vă propunem câteva episoade culese dintr-o altă sursă, lucrarea în trei volume intitulată „O istorie a fotbalului câmpinean”, apărută în 2020, sub semnătura jurnalistului Octavian Cojocaru.

În acest episod ne vom întoarce în timp cu peste 90 de ani, în 1928. Într-un ziar local din al doilea oraş ca mărime al Prahovei, intitulat chiar „Câmpina”, se scria amănunţit despre viaţa sportivă a oraşului, care gravita în jurul fotbalului. Iată materialele prezentate şi în volumul I al lucrării „O istorie a fotbalului câmpinean”, la paginile 44-45 şi 50-51.

Câmpina sportivă,

Consideraţiuni ­introductive

Sportul, ca prim element al educației fizice, a reprezentat și el, la Câmpina, destul de bine Footbalul mai ales – și chiar tenisul – au amatori de toată mâna. Și unul și altul preocupau la început mai mult pe streini. Cu vremea foot-ballul mai întâi, începând să preocupe tineretul local, acesta organizându-se în modeste grupări amicale, încetul cu încetul a dat naștere la câteva societăți destul de serioase. Toate societățile de football locale sunt astăzi înscrise la „FSSR” și fiecare își are terenul ei. Cel mai frumos loc de întâlnire pentru matchurile oficiale este al societății cultural sportive „Principesa Ileana”, de pe strada I.C. Brătianu. Căutat cu multă râvnă de elemente din elita locală – ingineri și câțiva funcționari, tenisul are și el în localitate piețe care mai decare mai frumoasă, îngrijită și modernă aproape la fiecare societate petroliferă. Printre cele dintâi sunt ale societăților „Electrica”, „Astra Română” și „Steaua Română”. Pe lângă football și tenis se mai găsesc cicliști, vânători, turiști etc., fiecare organizați în societăți aparte. Avem astfel o filială a soc. cicliștilor din România „Principele Nicolae”, a soc. vânătorilor „Cerbul” etc. Ne vom ocupa pe rând, de fiecare.

De data aceasta iată, în ordinea clasificării, cari sunt echipele de football din localitate. „Venus”, echipă formată din tineri muncitori ocupă de câţiva ani locul de onoare, în clasificarea echipelor locale. În matchurile avute, a arătat multă technică și eleganţă, atrăgând stima câmpinenilor. Președintele societăţei este d-l Rainovici.

„Principesa Ileana”, cea mai veche societate cultural – sportivă din localitate, sub președinția inimosului preot Dem. Dumitrescu din Brebu. În ultimul timp, societatea mergea spre declin, dar selecționându-și elementele la timp a terminat într’o reabilizare, având chiar multe partide favorabile. Credem că în viitor va ajunge echipa cea mai de temut.

„Triumph”, echipa comunei vecine, Poiana. O societate care promitea la început, dar care fuzionând cu „Munca”, sub denumirea de „Sportul Muncitoresc”, și-a micșorat valoarea. O considerăm totuși surpriză, pentru noul sezon sportiv, când credem că se va reface, având elemente valoroase. „Generala”, echipa funcționarilor comer–ciali. Poseda elemente de valoare, acum câțiva ani și ajunsese campioana Câmpinei. Acum însă, nu mai dă nici un semn de viață. Se speră într’o reculegere a forțelor sale prin străduințele președintelui ei, d-l I. Mărgineanu. Spartacus „Câmpina”, Nr. 2-3, februarie – martie 1928

(…)

Scurtă privire asupra ­sezonului sportiv trecut

Activitatea sportivă rodnică desfășurată de cele câteva echipe câmpinene nu poate decât să ne bucure. Păcat însă că cluburile, în sânul lor, nu practică alte sporturi afară de football. În ultimul timp, prin introducerea în licee a patru ore de educație fizică, elevii, majoritatea membrii ai cluburilor locale, se ocupă și cu alte sporturi ca: disc, greutate, alergări, fond, sărituri; acestea în vederea concursurilor anuale interșcolare dela Blaj. Pentru a vedea mai bine progresele sportului câmpinean, trebuie să cercetăm în parte activitatea fiecărui club.

Încep cu soc. „Principesa Ileana”, ca una care a avut activitatea cea mai bogată. Este o societate formată în majoritate din elevi de liceu și studenți. Datorită faptului că are teren propriu, a putut să cheme pentru matchuri amicale multe echipe străine (n.a. – străine de Câmpina) cu care și-a măsurat forțele. Având o echipă bine formată și omogenă, a cules victorii asupra multor echipe cu un trecut glorios, cum a fost cu „Prahova” și „Tricolor”, campioana categoriei întâia a regiunei Ploești. Echipa obișnuită cu care a dat matchurile amicale era formată din Cristian – Breșca, Barta – Hayer (n.a. – sau Haner, sau Hauer. Nu știm cum e corect), Drăgănescu, Manta – Crișan, Ilioiu, Șerbănescu, Ștefanide și Niculescu. În campionat intra cu mari șanse, însă din cauza câtorva jucători a suferit de o criză pe care conducătorii au știut-o îndrepta la vreme. Pentru iarnă se proectează participarea Soc. la concursul național de Bob-sley (n.a. – bob-sleigh, așa era denumit bobul).

În al doilea rând vine clubul „Venus”. Are o echipă capabilă de cele mai mari surprise. Păcat că, din cauza pretențiunilor cluburilor străine, activitatea și-a redus-o la matchurile oficiale și câteva amicale cu echipe locale. Când își vor fi făcut un teren propriu cred că vor da o însemnătate mai mare matchurilor amicale. Echipa obișnuită a lor este: Bocanu – Stamate, Sârbu ­ Focșeneanu, Țane, Horjea – Dumitrescu, V. Constantinescu „Rigu”, Niculescu, I. Ionescu „Marinaru, Stan.

Un club care posedă câteva elemente de valoare, însă este lipsit complet de educația sportivă, este Sportul Muncitoresc. Este echipa Casei Poporului, formată din lucrătorii fabricilor locale și foștii membri ai clubului Triumph Poiana. A avut o activitate bogată pe tărâmul matchurilor amicale, datorită resurselor financiare, ce i-au permis să suporte cheltuielile de deplasare. În matchurile oficiale au făcut mai multă gură decât treabă, așa că n-au decât două meciuri câștigate din șase jucate. Jocul dur pe care îl practică și schimbarea continuă a jucătorilor n’o să le aducă niciodată rezultate frumoase. În ultimul timp, formația echipei era: Drăguș ­ Marola, Boreza – Stăncescu, Petrovici, Stănescu – Gheller, Horovitz, Scongu, Anastasescu. (n.a. – doar 10!) O echipă care promite mult, deși mai are multe de învățat, este Spartacus. Este o echipă mai mult de cartier, căci este formată din majoritatea celor cari locuiesc în colonia Stelei Române. Deși înființată de câțiva ani, a început să fie mai bine cunoscută în toamna aceasta când a luat parte pentru prima dată la concursuri oficiale. N’a cedat în fața adversarilor decât în ultimele minute și atunci din cauza efortului prea mare. Greutatea de care suferă este lipsa de fonduri pentru a se menține, așa că prevăd că va fuziona cât de curând, cu unul din cluburile Sp. Muncitoresc sau Venus. Cele expuse până aici redă numai activitatea desfășurată de echipele prime ale cluburilor. În afară de acestea, cluburile mai au și rezerve sau juniori, din rândul cărora se recrutează elementele cari vor înlocui pe jucătorii eșiți din formă. Asupra lor trebuie îndreptată toată atenția conducătorilor, formându-se o educație sportivă de acum, pentru ca atunci când vor fi mari să nu facă cum făcu unii dintre actualii jucători, colindând toate cluburile sau jucând pe pofte. Odată cu terminarea matchurilor oficiale și din cauza timpului înaintat, activitatea sportivă a luat sfârșit. Clasamentul echipelor locale în campionat este următorul: Venus 7 puncte Principesa Ileana 7 puncte Sportul Muncitoresc 4 puncte Spartacus – 0 puncte Rică Breșca. „Câmpina”, nr. 11-12, nov – decembrie 1928