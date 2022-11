N.D.

Conform reprezentanţilor Primăriei Ploiești, patru noi proiecte ale orașului au fost aprobate și se vor pune în practică prin finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), valoarea totală a investițiilor fiind de aproape 10.000.000 de euro. Astfel, pe lista ultimelor proiecte care au primit finanțare se regăsesc proiectul ce prevede realizarea unui management inteligent al intersecțiilor din oraș, anveloparea unui nou lot de blocuri și renovarea unor corpuri de clădire de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” și Școala Gimnazială „George Coșbuc”. Primul proiect nominalizat – ”Managementul inteligent al intersecțiilor”- vizează montarea de camere video în cele mai aglomerate intersecții din oraș, investiție în care este inclusă și asigurarea accesului gratuit la Wi-Fi în spații publice. ”Acest proiect va contribui la fluidizarea circulației rutiere în oraș, la reducerea numărului de accidente rutiere, prin descurajarea unui comportament agresiv în trafic și, implicit, va conduce la scăderea numărului de răniți și la reducerea incidentelor în care se constată încălcarea regulilor de circulație, cum ar fi cele în care vinovații fug de la locul accidentului. Valoarea acestui proiect al municipalității ploieștene este de 1.075.000 de euro”, a precizat Primăria Ploiești, prin intermediul unui comunicat de presă. În cazul celui de-al doilea proiect, pe lista imobilelor care urmează să intre în lucrări de renovare energetică se află următoarele blocuri: Bl. 4 E Bd. Republicii nr.187; Bl.5 A, Bd. Republicii nr.199A; Bl. 6 A,B Bd Republicii nr.189; Bl. 16 A Bd Republicii nr. 122; Bl.16 B1 B-dul Republicii nr.122; Bl.16 B2- Bd. Republicii nr.122; Bl.16 C- Bd. Republicii nr.122; Bl. 30 D, Str. Luminii; Bl. 30 E, Str. Luminii nr.4. Valoarea totală a acestui proiect este de 6.962.400 euro, iar durata de implementare a acestuia este de 40 de luni. De asemenea, având în vedere că acest proiect are ca obiectiv creșterea eficienței energetice, acesta va include și instalarea de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice, aferente clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație. În ceea ce privește ultimele două proiecte, municipalitatea a ținut să precizeze: ”Renovarea Corpului C de la Școala Gimnazială “George Coșbuc”are prevăzute investiții multiple în vederea îmbunătățirii condițiilor de lucru pentru creșterea eficienței rezultatelor activităților desfășurate la nivelul instituției, a gradului de siguranță și, nu în ultimul rând, pentru eficientizarea consumului de energie. În conformitate cu reglementările actuale, intervențiile propuse vor asigura o scădere a consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, situat în intervalul 30-60%, față de nivelul de consum prezent. Valoarea totală a acestui proiect este de 359.920 euro. Proiectul de renovare a clădirii aripii nord a Colegiului Național “Mihai Viteazul” va permite executarea unor lucrări generale de reabilitare energetică a anvelopei termice a clădirii, prin izolarea termică a pereților exteriori (prin interior) și a podului, înlocuirea tâmplăriei existente, montarea unui sistem de ventilație mecanică în sistem centralizat, cu recuperare de căldură și pompe de căldură aer, respectiv modernizarea instalației de iluminat, prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate. Menționăm în acest context că vechimea clădirii acestui colegiu a depășit 40 de ani și nu se poate interveni asupra fațadei acesteia, fiind monument istoric. Valoarea totală a acestui proiect, pentru care administrația publică ploieșteană a câștigat finanțare cu fonduri PNRR, este de 1.118.480 euro”.