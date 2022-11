V. Stoica

La cheltuit bani publici alandala, românii sunt experți! Așa și cu proiectul autostrăzii A3, pe sectorul dintre Ploiești și Brașov, cu traseu prin Valea Prahovei! Se vorbește despre autostrada care ar trebui să treacă munții și să facă legătura între sudul și centrul României de prin 1968-1969, când un prim studiu a fost prezentat Ministerului Transporturilor din guvernul comunist al vremii, de către compania de proiectări de infrastructură rutieră de atunci – IPTANA. A trecut peste jumătate de secol, iar ”progresul” este inexistent. De la primul studiu de fezabilitate realizat după 1989, care viza întreaga legătură rutieră dintre București și Brașov, prin Valea Prahovei, a curs multă apă pe râul Prahova.

Acum, s-a ajuns la un nou contract, încheiat de CNAIR cu SC Consitrans SRL, în februarie 2021, pentru completarea și revizuirea studiului de fezabilitate, elaborarea proiectului tehnic pentru “Autostrada București – Brașov, tronson Ploiești – Brașov”. Valoarea acestui contract se ridică la circa 10 milioane de euro. Însă nu valoarea în sine este o problemă, ci durata contractului, pentru că serviciile prestate se întind pe nu mai puțin de 30 de luni pentru revizuirea/completarea Studiului de Fezabilitate, alte 6 luni pentru realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC) și încă 6 luni pentru Elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție (PTE).

A trecut doar un an și jumătate de la parafarea contractului, deci autostrada de pe Valea Prahovei mai are mult și bine până să fie trecută de pe hârtii în realitate, dacă va fi vreodată!

În schimb, până atunci, se cheltuie bani buni pentru așa-numitele centuri ocolitoare ale orașelor Bușteni și Bușteni-Azuga, mai nou transformate în accese rutiere complementare pentru descărcare din A3 în zona localităților menționate de pe Valea Prahovei.

Anul trecut, Consiliul Județean Prahova a încheiat mai multe contracte pentru realizarea studiilor de fezabilitate ale celor două variante ocolitoare: 695.528 de lei fără TVA pentru ”centura” Comarnicului, iar pentru Azuga-Bușteni – 807.715 lei fără TVA.

Acum, Consiliul Județean Prahova mai scoate din buget încă vreo 500.000 de lei pentru a plăti realizarea planurilor urbanistice zonale destinate celor două obiective de investiții, plus circa 40.000 de lei pentru serviciile de evaluare a celor 133 de imobile afectare de accesul rutier complementar descărcare Azuga – Bușteni.