Mai mult de opt din zece mame şi gravide cu vârsta sub 18 ani nu mai merg la şcoală, iar patru din zece accesează doar medicina de familie pe durata sarcinii, relevă un studiu al Organizaţiei Salvaţi Copiii privind situaţia mamelor/gravidelor adolescente din România prezentat, ieri , la Senat, într-o dezbatere cu această temă, potrivit Agerpres.

Analiza mai evidenţiază că două din zece mame minore au mai mult de un copil, iar 32% dintre acestea afirmă că mama lor era minoră când le-a născut.

Salvaţi Copiii menţionează că, în anul 2021, potrivit datelor semi-definitive INS, 687 de naşteri au provenit de la mame cu vârsta sub 15 ani şi că 45% din naşterile înregistrate în rândul fetelor cu vârste mai mici de 15 ani din Uniunea Europeană provin din România, ţară aflată pe primul loc la acest capitol.

Analiza situaţiei mamelor şi gravidelor sub 18 ani din România mai relevă că: majoritatea mamelor minore au abandonat şcoala înainte de sarcină, una din zece nu a fost niciodată la şcoală, 75% au renunţat la şcoală în gimnaziu, 80% nu au utilizat nicio metodă contraceptivă, 75% au rude sau cunoştinţe care au născut la o vârstă sub 18 ani, două din zece au mai mult de un copil, vârsta medie a tatălui copiilor mamelor minore este de 21 de ani, 25% dintre gravidele vulnerabile nu au asigurare medicală şi 33% dintre acestea nu au făcut analizele recomandate din cauza lipsei banilor.

„Accesul la servicii medicale este un imperativ, atât pentru sănătatea mamei, cât şi a copilului. Controlul medical în timpul sarcinii poate preveni grave probleme de sănătate, iar accesul la educaţie, consiliere şi sprijin pe tot parcursul sarcinii şi după naştere ar trebui să reprezinte o prioritate”, a afirmat George Roman, director în cadrul Organizaţiei Salvaţi Copiii România.

Studiul a fost realizat pe un eşantion de 260 de tinere din 46 de comunităţi rurale defavorizate în cadrul cărora Organizaţia „Salvaţi Copiii” implementează proiectul „Un model integrat de asigurare a accesului la servicii medicale şi sociale pentru adolescentele însărcinate şi mamele adolescente din zonele rurale defavorizate din România şi Republica Moldova”. Proiectul este derulat în parteneriat cu Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului şi Asociaţia Sănătate pentru tineri din Chişinău, cu sprijinul MSD for Mothers şi MSD România. Până în prezent, Salvaţi Copiii România a lucrat în 64 de comunităţi rurale defavorizate cu 80.000 de mame, gravide şi copii până în 5 ani.