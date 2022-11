N. Dumitrescu

La jumătatea lunii octombrie a.c., directorul general PAID – Pool-ul de Asigurare Împotriva

Dezastrelor Naturale România – făcea publică o situație destul de îngrijorătoare la nivel național, potrivit căreia patru din cinci locuințe sunt fără protecție în fața dezastrelor naturale. Mai exact, doar 20% din populație are locuințele asigurate, în contextul în care, în România, pentru protecția împotriva dezastrelor există ”mecanismul asigurării”, dar acesta trebuie activat, respectiv să fie încheiată o poliță de asigurare. Potrivit datelor primite de la PAID România, la solicitarea ziarului Prahova, situația de la nivel național este valabilă și în județul Prahova. Mai exact, la data de 30.09.2022, gradul de cuprindere în asigurare a fondului locativ la nivelul județului a fost de peste 21%, acest procent fiind valabil și în ultimii doi ani. Trebuie menționat însă faptul că Prahova este peste procentul înregistrat la nivel național, care a fost, la sfârșitul lunii septembrie a.c., de 19,04%. Conform reprezentanților PAID România, fondul locativ existent în Prahova este de peste 330.000 de locuințe, Prahova clasându-se pe locul 7, la nivel național, în ceea ce privește încheierea de polițe de asigurare a locuinței. Ca urmare a faptului că au avut polițe încheiate, anul acesta, în cazul a opt prahoveni au fost aprobate dosarele prin care au solicitat despăgubiri, în ultimii doi ani fiind înregistrate alte câteva zeci de asemenea dosare.

Conform reprezentanților PAID România, fondul de locuințe existent în Prahova este de 330.884 de proprietăți. ”La data de 30.09.2022, în Prahova erau asigurate un număr de 71.241 de locuințe (21,53%), județul Prahova situându-se pe locul 7 din punct de vedere al numărului de polițe aflate în vigoare. La nivel național, procentul de asigurare a locuințelor a fost de 19,04%, la data de 30.09.2022”, se arată în răspunsul primit de la reprezentanții PAID, care ne-au mai menționat faptul că gradul de cuprindere în asigurare a locuințelor în Prahova, în anul 2020, a fost de 21,84% , iar pentru anul 2021, de 21,95%. La întrebarea în ce localități au fost înregistrate cele mai multe, respectiv cele mai puține polițe de asigurare a locuinței în anii 2020, 2021 și 2022, răspunsul primit a fost următorul: ”În anul 2020, cele mai multe polițe au fost înregistrate în Ploiești – 30.746, Câmpina – 4.589, Sinaia – 2.305, iar cele mai puține polițe au fost înregistrate în Iordăcheanu – 106, Vâlcănești – 100, Sângeru – 99. În anul 2021, cele mai multe polițe au fost înregistrate în Ploiești – 30.964, Câmpina – 4.614, Breaza – 2.322, iar cele mai puține polițe au fost înregistrate în Ciorani – 161, Vâlcănești – 98, Bertea – 77, iar anul acesta, cele mai multe polițe au fost înregistrate în Ploiești – 30.820, Câmpina – 4.476, Breaza – 2.243, cele mai puține polițe încheindu-se în Ciorani – 144, Iordăcheanu – 100, Vâlcănești – 92”. La solicitarea de a ne preciza care sunt tipurile de polițe care pot fi încheiate și care sunt costurile, în funcție de risc, cei de la PAID ne-au răspuns: ”Există un singur produs – polița PAD. Aceasta acoperă daunele provocate de riscuri de catastrofă – cutremur, alunecare de teren, inundație – din cauze naturale. Polița PAD are două costuri, în funcție de materialul din care este realizată casa – Tip A, 20 de euro/an, Tip B, 10 euro/an. Polița PAD costă 20 euro pe an și acoperă daune de până la 20.000 euro produse asupra locuinței de inundații, cutremure sau alunecări de teren, din cauze naturale”. De altfel, așa cum este legislația în vigoare, PAID – Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale – administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor, care acoperă, așa cum s-a menționat, trei riscuri de bază specifice României: cutremur, inundații, alunecări de teren, ca fenomene naturale, PAID fiind o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea societăților de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuință, în conformitate cu legislația în vigoare. Asigurarea obligatorie de locuință – cunoscută și ca Polița PAD (polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale) – se încheie exclusiv pentru construcțiile cu destinație de locuință, fiind vorba despre toate tipurile de locuință – socială, de serviciu, de intervenție, de necesitate, de protocol, casă de vacanţă. Locuința de Tipul A reprezintă construcția cu structură de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic, iar Tipul B reprezintă construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic. Locuințele situate în contrucții tip bloc se încadrează în Tipul A. În cazul caselor, încadrarea poate să fie de Tip A sau de Tip B, în funcție de structura de rezistență și de materialele de construcție utilizate.

Din răspunsurile primite de la PAID a rezultat și că, atât anul acesta, cât și în ultimii doi ani, în cazul unora dintre prahovenii care au avut polițe de asigurare încheiate, la cerere, pentru că au făcut dovada faptului că locuințele le-au fost afectate de producerea unor dezastre naturale, au fost aprobate și despăgubiri. ”În ceea ce privește acordarea despăgubirilor, în anul 2020, pentru alunecare de teren, 9 cereri au fost aprobate, cu o valoare totală de 148.314 lei, pentru cutremur, 5 cereri au fost aprobate, cu o valoare totală de 29.694 lei, iar pentru inundație, 18 cereri au fost aprobate, valoarea totală fiind de 55.759 lei. Prin urmare, în anul 2020 au fost aprobate 32 de dosare, totalul daunelor plătite fiind de 233.767 lei. În anul 2021, pentru alunecare de teren au fost aprobate 10 cereri, iar pentru inundații 36 de cereri, totalul daunelor plătite fiind de 295.663 lei. Pentru anul 2022, pentru alunecare de teren au fost aprobate două cereri, iar pentru inundație alte șase cereri, totalul daunelor plătite până la data de 30.09.2022 fiind în valoare totală de 40.683 lei”, se mai arată în răspunsul primit de la PAID România.