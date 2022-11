N. D.

Ca urmare a unei analize ce a vizat evoluția virusului pestei porcine africane (PPA) pe teritoriul Romȃniei, și a prognozelor formulate de autorităţile din domeniu, în Prahova, a fost întocmit și agreat Planul pentru combaterea pestei porcine africane. Decizia a fost luată recent, în cadrul ședinței Centrului Local de Combatere a Bolilor Prahova, prezidată de către prefectul Virgiliu Nanu. În vederea sprijinirii acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor (n.n. – infecție contagioasă provocată de bacterii, virusuri, ciuperci, protozoare, viermi etc., comună omului și animalelor, transmisibilă direct sau prin intermediul unor insecte), la nivelul Instituției Prefectului este constituit, sub conducerea prefectului, Centrul Local de Combatere a Bolilor Prahova. Potrivit Instituției Prefectului,centrul menționat este format din: unitatea locală de decizie- condusă de prefect și alcătuită din membrii Comitetului Județean penru Situații de Urgență Prahova; unitatea operațională locală – condusă de directorul executiv al Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova; unități locale de sprijin- constituite la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județ, conduse de primarul localității,din care fac parte viceprimarul, secretarul, reprezentanți ai serviciilor publice și ai principalelor instituții, precum și medicul zonal. Despre rolul centrului menționat, Instituția Prefectului Prahova a ținut să precizeze: ”Centrul Local de Combatere a Bolilor Prahova se convoacă la apariția unei boli transmisibile a animalelor sau zoonoze și își desfășoară activitatea pe toată durata derulării programului de monitorizare, control și eradicare a bolii. Acest centru are următoarele atribuții: implementarea strategiei de control și combatere în cazul suspiciunii bolii sau a evoluției focarelor; efectuarea investigației clinice imediate, urmată de anchetă epidemiologică în cazurile raportate ca fiind suspecte de boală și transportarea probelor către laboratorul de diagnostic județean; notificarea suspiciunilor de boală către Centrul Național de Combatere a Bolilor;declararea bolii, după primirea confirmării de laborator a acesteia; stabilirea zonelor de protecție și a celor de supraveghere; stabilirea restricțiilor și eliberarea ordinelor de restricție către deținătorii de animale și către restul populației; închiderea târgurilor din interiorul zonelor de protecție și a celor de supraveghere și păstrarea legăturilor cu poliția, pentru asigurarea controlului mișcării animalelor; efectuarea recensământului speciilor receptive la boala diagnosticată în exploatațiile populației sau în exploatațiile comerciale aflate în interiorul zonelor de protecție și supraveghere; stabilirea măsurilor de control a bolii în exploatațiile infectate (instituirea de restricții asupra exploatațiilor; evaluarea animalelor ce urmează a fi ucise în vederea compensării; sacrificarea animalelor; distrugerea cadavrelor rezultate; distrugerea furajelor suspectate de contaminare; curățarea și dezinfecția incintelor, spațiilor și a echipamentelor folosite); identificarea exploatațiilor cu specii receptive la boală; inspectarea efectivelor de animale receptive din zonele de protecție”.

De precizat că, la sfârșitul săptămânii trecute, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a anunțat că, la data de 23 noiembrie a.c., erau active 61 de forcare de pestă porcină africană, cele mai multe – 12 – fiind în Timiș, în Prahova fiind activ un singur focar. Potrivit aceleiași instituții, din anul 2017 şi până în prezent, au fost stinse 5.859 de focare de pestă porcină africană, iar de la prima semnalare a prezenţei virusului PPA în România, pe data de 31 iulie 2017, au fost diagnosticate 6.830 de cazuri la mistreţi, cele mai multe cazuri – 543, fiind în Teleorman, în Satu Mare – 519, în Prahova fiind înregistrate 218 cazuri, în conformitate cu prevederile europene, cazurile de PPA la mistreţi fiind stinse după cel puţin doi ani de la apariţia lor. De adăugat și faptul că, la nivel național, confirmarea virusului pestei porcine a dus, în urmă cu câteva săptămâni, ca la o societate comercială din Timiș să fie sacrificați aproape 40.000 de porcine. Pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru populație, acest virus având, însă, impact la nivel social și economic.