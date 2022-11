George Marin

1 noiembrie este data de la care iubitorii fotbalului vor putea privi multe exponate care le vor trezi amintiri legate de un jucător, un gol, un corner, sau chiar un șiret desfăcut ce a dus la o ratare memorabilă pentru o echipă. Se deschide oficial Muzeul Fotbalului.

Rodul strădaniei unui grup inimos și îndrăgostit de fotbal și de materialele acestuia își are lăcașul în București, pe strada Gabroveni, în capătul dinspre bulevardul Brătianu, peste drum de magazinul Cocor. Pe toate etajele clădirii se poate găsi câte o fărâmă de istorie a fotbalului.

Structurat în trei secțiuni principale – echipa României, fotbal internațional și Cupa Mondială – muzeul are și alte trei săli interactive, unde poți șuta virtual, poți marca un gol adevărat într-o poartă care nu îți lasă decât mici fante pe unde poate trece mingea, ori poți deveni comentatorul ad-hoc al unor goluri celebre. În cadrul muzeului mai există un generos spațiu dedicat colocviilor.

Printre multele exponate din diverse colecții personale se remarcă și unele fanioane foarte vechi, insigne, mingi, de la cea cu șiret la cea care va fi folosită la apropiatul CM din Qatar, programe de meci, cărți dedicate fotbalului, cartonașe și fluiere, precum și multe tricouri, unele extrem de rare. La acest din urmă articol, internaționalul Gică Popescu a participat consistent cu exponate din colecția proprie. Mai puteți vedea tricoul pătat de sânge purtat de Dobrin în memorabila partidă cu Cehoslovacia, din 1971, altul purtat de Dan Coe în meciul cu Grecia din 1969, când fundașul a celebrat calificarea la CM 1990 dansând pe grilajul gurii de pătrundere pe teren a fostului „23 August”, precum și tricouri purtate de Iordănescu, Ștefănescu, Nicolae și Ionuț Lupescu, ori alți internaționali români ajungând până în zilele noastre. Sunt și exponate aparținând unor faimoși jucători străini, dintre care am remarcat două purtate de cei doi mari „M”: Maradona și Messi. Muzeul va „trăi”, pentru că exponatele vor fi înnoite, altele la fel de atractive deja își așteaptă rândul să apară în fața publicului. De asemenea, ca la marile muzee ale lumii, periodic vor fi expoziții dedicate unui club sau altuia.

Prezent într-o vizită în avanpremieră, ziarul „Prahova” vă oferă imaginea alăturată cu vitrina specială dedicată lui Hagi și vă sugerează vizita la acest muzeu pentru rememorarea unor evenimente mai proaspete sau mai vechi în timp ce priviți multitudinea de exponate.