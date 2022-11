Nu mai e mult și pauza din campionat se va încheia. Petrolul a terminat meciurile oficiale cu eșec la Sfântu Gheorghe, scor 2-0 pentru ”covăsneni”, iar astăzi își va relua parcursul cu un joc de pregătire, împotriva aceluiași adversar, de la ora 12,30 fiind programat testul care se va juca pe vechiul stadion din ”Sfântu”. Apoi, testul amical cu FC Voluntari a devenit incert, dar, sigur, în Superligă se revine pe data de 2 decembrie, atunci când, pe „Ilie Oană”, Petrolul va primi vizita Universității Cluj, într-un meci ce va începe la ora 19.00.

Biletele pentru această confruntare sunt disponibile on-line, ­accesând www.entertix.ro.

Tichetele vor putea fi procurate și de la casa stadionului „Ilie Oană”, ce va fi deschisă conform următorului program:

Miercuri, 30 decembrie: orele 10.00 – 20.00

Joi, 1 Decembrie: orele 10.00 – 20.00

Vineri, 2 decembrie: orele 10.00 – 20.00

Prețurile biletelor sunt următoarele:

– Peluze – 10 lei;

– Tribuna II –30 lei;

– Tribuna I –40 lei;

– Tribuna 0 –50 lei;

– Loja –250 lei

Fotbal judeţean, rezultate şi clasamente

SUPERLIGA B PRAHOVA, Etapa 16

Carpați Mefin Sinaia – Olimpia Comarnic 2-0

Stejarul Goruna Cocorăștii Misli – CSO Mizil 2-2

Unirea Teleajen Ploiești – Progresul Bucov 0-0

AS Starchiojd – Sportul Câmpina 5-0

Prahova Tg. Vechi – Brădetul Ștefești 4-1

Unirea Cocorăștii Colț – AS Gherghița 8-0

Petrolul Ologeni – Olimpia Cireșanu 4-1

CS Scorțeni Bordeni – Viitorul Puchenii Mari 5-1

CS Blejoi II – Știința Albești 7-0 (Joc întrerupt în minutul 18, după ce echipa oaspete a rămas în 6 jucători).

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Unirea Cocorăştii Colţ 16 12 2 2 57 18 38p

2 Olimpia Comarnic 16 11 3 2 50 17 36p

3 AS Starchiojd 16 9 5 2 46 23 32p

4 AS Prahova Târgșorul Vechi 16 9 3 4 47 30 30p

5 Brădetul Ştefeşti 16 8 4 4 45 20 28p

6 CSO Mizil 15 7 4 4 33 26 25p

7 CS Blejoi 2 14 7 2 5 25 22 23p

8 Olimpia Cireșanu 16 6 4 6 30 23 22p

9 Progresul Bucov 16 5 6 5 17 18 21p

10 Unirea Teleajen Ploiesti 16 6 3 7 36 38 21p

11 CS Scorţeni Bordeni 15 6 2 7 31 32 20p

12 AS Gherghiţa 15 5 3 7 25 38 18p

13 Petrolul Ologeni 16 5 2 9 29 38 17p

14 Carpaţi MEFIN Sinaia 16 4 3 9 26 48 15p

15 Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 16 4 3 9 25 52 15p

16 ACS Viitorul Puchenii Mari 16 4 2 10 19 45 14p

17 Sportul Câmpina 16 4 1 11 15 44 13p

18 Ştiinţa Albeşti 15 1 4 10 14 38 7p

Superliga B1, Seria Est, Etapa 13

Avântul Tomșani – Voința 2009 Gornet 1-1

Victoria Fântânele – CSO Măgura Slănic – echipa oaspete a anunţat că nu se prezintă la joc

Flacăra Mălăiești – Real Boys Vălenii de Munte 1-2

Luceafărul Drajna – Progresul Coslegi 1-0

Tineretul Gura Vitioarei – CS Valea Călugărească 1-2

Progresul Aluniș – Viitorul 2018 Ceptura 1-3

Progresul Drăgănești – CS Bucov Pleașa 3-2

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CS Valea Călugărească 13 11 0 2 40 12 33p

2 Viitorul 2018 Ceptura 13 10 0 3 55 20 30p

3 Victoria Fântânele 12 10 0 2 38 19 30p

4 Tineretul Gura Vitioarei 12 9 1 2 32 16 28p

5 Progresul Drăgăneşti 13 7 1 5 30 26 22p

6 Real Boys Valenii de Munte 13 5 1 7 33 30 16p

7 ACSO Măgura Slănic 12 5 1 6 21 22 16p

8 Luceafărul Drajna 12 5 1 6 21 37 16p

9 CS Bucov Pleasa 13 4 3 6 33 28 15p

10 Flacăra Mălăieşti 13 4 2 7 22 27 14p

11 Progresul Aluniş 13 3 3 7 16 25 12p

12 Voinţa 2009 Gornet 13 3 1 9 22 35 10p

13 Avântul Tomşani 13 2 3 8 23 58 9p

14 Progresul Coslegi 13 2 1 10 18 49 7p

LIGA B PRAHOVA, Seria VEST, Etapa 13

CS Mănești 2013 Băltița – Viitorul Provița de Sus 10-5

Voința Adunați – Progresul Provița de Jos 2-4

Unirea Lacu Turcului – Muscelul Câmpina 1-1

Genessis Filipeștii de Pădure – CS Scorțeni Mislea -0

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CS Măneşti 2013 Băltiţa 12 9 1 2 58 23 28p

2 Vointa Adunati 13 7 2 4 24 27 23p

3 Progresul Proviţa de Jos 13 7 0 6 30 21 21p

4 AS Genessis Filipești de Pădure 13 5 3 5 31 28 18p

5 FC Muscelul Câmpina 13 5 2 6 16 25 17p

6 Viitorul Proviţa de Sus 13 5 0 8 18 32 15p

7 Unirea Lacul Turcului 13 4 2 7 27 40 14p

8 CS Scorţeni Mislea 12 3 2 7 20 28 11p

Superliga B1, Seria Vest, Etapa 14

Tineretul Gura Vitioarei – Viitorul Cosminele 0-2

CS Brazi Popești – Viitorul Predești 3-1

Flacăra Filipești de Târg – CS Șotrile 3-0

Prahova Nedelea – CS Șirna Varnița 0-0

Avântul Măgureni – Prahova Tinosu 5-0

Viitorul Poienarii Burchi – AS Târgșorul Vechi Stăncești 0-3

Arizona Zalhanaua – Gloria Vâlcănești 4-2

CS Ariceștii Rahtivani – AS Gorgota 3-2

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CS Șirna Varnița 14 11 3 0 41 8 36p

2 Prahova Nedelea 14 8 6 0 51 22 30p

3 CS Ariceştii Rahtivani 14 9 3 2 40 21 30p

4 AS Targşorul Vechi Stăncești 14 9 2 3 67 21 29p

5 Arizona Zalhanaua 14 8 1 5 30 24 25p

6 Avântul Măgureni 14 7 2 5 37 34 23p

7 Viitorul Poienarii Burchii 13 7 1 5 21 19 22p

8 Viitorul Cosminele 14 6 2 6 26 40 20p

9 Gloria Vâlcăneşti 14 6 1 7 36 30 19p

10 AS Gorgota 14 5 2 7 28 28 17p

11 CS Şotrile 14 3 4 7 18 25 13p

12 Flacăra Filipeşti de Târg 14 4 1 9 26 53 13p

13 Viitorul Predeşti 14 3 3 8 29 35 12p

14 CS Brazi Popeşti 13 3 2 8 23 45 11p

15 Prahova Tinosu 14 3 1 10 17 34 10p

16 Tineretul Poienarii Burchii 15 2 0 13 25 78 6p

LIGA B PRAHOVA, Seria NORD, Etapa 12

Tirana Homorâciu – Viitorul Țipărești 1-0

AS Podenii Vechi – Voința Măgurele 3-2

Unirea Valea Dulce – Victoria Olteni 5-4

Tineretul Poiana Vărbilău – Speranța Chiojdeanca 1-5

Viitorul Bughea – Avântul Bertea 2-2

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Speranța Chiojdeanca 12 9 1 2 35 16 28p

2 Voinţa Măgurele 12 8 2 2 35 21 26p

3 Unirea Valea Dulce 12 8 1 3 35 22 25p

4 Viitorul Ţipăreşti 12 7 2 3 27 18 23p

5 Tirana Homorâciu 12 7 1 4 25 15 22p

6 AS Podenii Vechi 12 6 1 5 28 18 19p

7 Avântul Bertea 12 3 2 7 20 34 11p

8 Victoria Olteni 12 3 1 8 24 38 10p

9 AS Viitorul Bughea 12 1 2 9 20 39 5p

10 AS Tineretul Poiana Vărbilău 12 1 1 10 12 40 4p

LIGA B PRAHOVA, Seria EST, Etapa 13

Voința Călugăreni – CS Brazi II 2-1

Viitorul Iordăcheanu – Viitorul Fulga 3-0

Șoimii Apostolache – Podgoria Vadu Săpat 3-2

AS Potigrafu – Recolta Dumbrava 3-0

Vulturul Zănoaga – Voința Vadu Părului 8-2

Progresul Boldești Grădiștea – Viitorul Pantazi 3-1

Steaua Sângeru – Rapid Sălciile 4-1

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Vulturul Zănoaga 13 10 1 2 44 21 31p

2 Steaua Sângeru 13 7 3 3 48 18 24p

3 Viitorul Iordăcheanu 13 7 2 4 29 22 23p

4 Viitorul Pantazi 13 7 0 6 28 22 21p

5 Voinţa Vadu Părului 13 6 1 6 26 35 19p

6 Şoimii Apostolache 13 6 0 7 29 28 18p

7 Progresul Boldeşti Grădiştea 13 5 3 5 25 24 18p

8 CS Brazi 2 11 5 2 4 16 16 17p

9 Voinţa Călugăreni 13 5 1 7 22 27 16p

10 AS Potigrafu 11 5 1 5 13 20 16p

11 Podgoria Vadu Săpat 12 4 3 5 16 26 15p

12 Viitorul Fulga 12 4 2 6 25 27 14p

13 Rapid Sălciile 13 4 1 8 27 41 13p

14 Recolta Dumbrava 13 3 0 10 18 39 9p