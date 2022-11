George Marin

La prima sa apariție ca titular după o atât de lungă absență, Budescu nu era programat să joace toate cele 90 de minute, după cum a recunoscut și Nae Constantin la finalul meciului. De aceea s-a întâmplat ca puterile să scadă în partea a doua, mai ales spre final,semnalul apariției pantei fiind cornerul rău bătut (min. 57) și cele două centrări slăbuțe la capătul primei ore de joc (min.63), probabil perioada de joc inițial planificată. De aici a rezultat o prezență mai statică în teren decât în prima parte. Dar asta nu a însemnat că Budescu a ieșit din joc. Nu! În ultimele zece minute, plus cele adiționale, Budescu a jucat mingea de nouă ori, cu doar o greșeală, un duel câștigat și un dribling efectuat. Cum a reușit el asta? Destul de simplu pentru el. Chiar dacă nu aleargă, mai ales spre final, are o știință a demarcării pe spații libere și, ceva ce nu are toată lumea, magnet la minge, chiar dacă acele nouă minute în care nu a atins mingea (min. 14 – 23) par să contrazică. Dar, mai degrabă priviți numărul de mingi jucate, chiar și scăzând numărul loviturilor de la colț executate! Nu vom descrie toate demarcările – au fost destule momente, mai ales că nu a suportat un marcaj sever, gen „om la om” – și ne vom mulțumi să spunem că a baleiat toată lățimea terenului. Iar mingea l-a căutat, fie primind pasă de la coechipieri, ori căutându-l parcă singură. Lui Budescu i s-a întâmplat să găsească demarcări excelente pe spații libere, dar nu a primit mingea de la coechipieri: liber, pe dreapta, nu a primit de la Bratu, care a încercat să „taie” înspre careu, pe centru (min. 5), iar pasa lui Măzărache s-a oprit în piciorul adversarului la un contraatac trei contra trei (min. 53).În ciuda acestei firești scăderi a puterilor fizice, Budescu a revenit în apărare în destule momente ale jocului, chiar și din ultima jumătate de oră.

Ca realizări tehnice, Budescu a fost la nivelul știut, distribuind pase utile, pe spații libere, așa cum îi știm jocul obișnuit. A mai și greșit, e drept, dar unele greșeli sunt scuzabile având în vedere lipsa îndelungată de pe teren. Ne referim la diagonala lungă trimisă către Bratu, o execuție dificilă pentru oricine în ceea ce privește precizia pasei (min. 36). Unele dintre baloane trimise către coechipieri au fost bine utilizate (Pașov, min. 6; Tucaliuc pentruo lovitură de cap a lui Bratu, min. 25; Bratu, min 42), dar altele nu au fost fructificate pe deplin (Ivanov, min. 5; Tucaliuc, min. 23). În debutul meciului, Budescu a părut a fi responsabilul cu șutul, două asemenea execuții fiind bune, din ce în ce mai aproape de vinclul porții adverse (min. 11, 14), prima încercare fiind un surprinzător luft dintr-o bună poziție în careu (min. 7).

Nu putem preconiza cât va juca Budescu în următoarele meciuri oficiale, dar este evident că prezența sa pe teren înseamnă o garanție a faptului că mingea este „în mâini bune” – vă rog să permiteți această sintagmă împotriva caracteristicii principale a jocului de fotbal – și, totodată, o stare de alertă pentru adversar.