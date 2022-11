Preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, Florin Jianu, a declarat, după întâlnirea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, că patronatele pe care le reprezintă sunt de acord cu creşterea în 2023 a salariului minim pe economie la 3.000 lei, dar propune îngheţarea contribuţiilor la 2.550 lei, astfel încât câştigul salarial net să fie de 1.963 lei, potrivit Agerpres.

Florin Jianu a respins ideea că patronatele nu ar fi de acord cu creşterea salariului minim pe economie.

„Suntem cu toţii conştienţi că salariul minim pe economie trebuie crescut de la 1 ianuarie 2023. Aş vrea să demitizăm acea abordare în care patronatele nu sunt de acord cu creşterea salariului minim pe economie. De altfel, în propunerea noastră, aşa cum spuneam, salariul net, ceea ce încasează oamenii în mână, ar fi mai mare decât ceea ce propune Guvernul, condiţia pe care noi am pus-o şi am ridicat-o cu privire la creşterea salariului minim pe economie e aceea a susţinerii sub control a creşterilor din energie”, a adăugat Jianu.

Premierul Nicolae Ciucă a precizat, marţi, întrebat dacă în salariul minim de 3.000 de lei se vor menţine 200 de lei scutiţi de impozit, că: „În varianta în care ne oprim la 3.000 de lei, cei 200 de lei vor fi incluşi. Probabil va exista varianta ca angajatorul, voluntar, să asigure 200 de lei, peste 3.000 lei”. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, marţi, pe aceeaşi temă, că îşi doreşte ca de la 1 ianuarie să intre în vigoare noua variantă a salariului minim, cel mai probabil de 3.000 de lei, din care 200 de lei să fie scutiţi de impozit, varianta finală urmând însă a fi stabilită în urma discuţiilor cu partenerii sociali, respectiv în coaliţia de guvernare.