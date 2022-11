Chris Evans, actorul din „Captain America”, a fost desemnat de revista People „cel mai sexy bărbat în viaţă” pentru anul 2022, după ce colegul său de la Marvel, Paul Rudd, a primit acest titlu în 2021, a informat Agenţia Reuters, preluată de Agerpres.

Evans, care are 41 de ani şi este necăsătorit, a declarat că percepe titlul drept „o formă ciudată de laudă umilă”. Cu toate acestea, starul era nerăbdător să împărtăşească vestea cu cel mai mare fan al său – mama sa.

„Mama mea va fi atât de fericită”, a declarat Evans pentru People într-un interviu. „Este mândră de tot ceea ce fac, dar asta este ceva cu care se poate lăuda cu adevărat”, a completat actorul originar din Boston.

Popularitatea lui Evans a crescut de-a lungul anilor, de la rolul dintr-unul dintre primele sale seriale de televiziune, „Opposite Sex”, în 2000, la interpretarea lui Steve Rogers/Captain America.

În pofida numeroaselor distincţii primite la Hollywood, starul din „Gray Man” are aspiraţii şi în afara actoriei, printre acestea numărându-se căsătoria şi paternitatea.

Deşi are încă nevoie de timp pentru a se obişnui cu noul său titlu, actorul a declarat pentru People că îşi va aminti cu plăcere de această onoare atunci când va deveni «bătrân şi flasc”.